Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Напомним, что Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о новых поставках вооружения Украине. Оно будет включать ракеты SCALP-EG, дальностью поражения до 250 километров. Такие ракеты, по информации СМИ, способны достать до Ростова. Однако Макрон заявляет, что не будет передавать Украине оружие, способное «достигнуть России».
Ростовский политолог уверен, что французский президент лукавит.
«Ведь неонацистский киевский режим уже сегодня наносит удары по приграничным российским регионам. Макрон, с одной стороны демонстрирует, что Европа не признает российскими территории, которые выбрали путь воссоединения с нашей страной. А с другой, „демократическая“ Европа показывает полное безразличие к реальному волеизъявлению жителей этих территорий. Считая, что поставленным оружием можно уничтожать жилые кварталы, инфраструктуру, население — как это делают киевские боевики», — отмечает Александр Сухарь.
Эксперт подчеркивает, что Германия, Франция и Великобритания заинтересованы в затягивании конфликта. В том числе, и с экономической точки зрения.
«Для примера, одна немецкая компания только за прошлый год продала порядка миллиона снарядов Украине. Они отчитались, что на этом сделали рекордную за 12 лет прибыль. Поэтому у западных патронов киевского режима есть свой прямой интерес», — разъясняет политолог.
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