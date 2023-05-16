«Ведь неонацистский киевский режим уже сегодня наносит удары по приграничным российским регионам. Макрон, с одной стороны демонстрирует, что Европа не признает российскими территории, которые выбрали путь воссоединения с нашей страной. А с другой, „демократическая“ Европа показывает полное безразличие к реальному волеизъявлению жителей этих территорий. Считая, что поставленным оружием можно уничтожать жилые кварталы, инфраструктуру, население — как это делают киевские боевики», — отмечает Александр Сухарь.