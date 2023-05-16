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Полиция арестовала вежливого дончанина, ограбившего продуктовый магазин в Ростове

16 мая 2023, 17:45
Фото: 1MI
Полиция арестовала вежливого азовчанина, ограбившего продуктовый с пистолетом
Полиция арестовала жителя Азова, который ограбил продуктовый магазин в Ростове с пистолетом, многократно извиняясь перед продавцом, об этом сообщили в местном Telegram-канале.

Напомним, на выходных в Ростове-на-Дону на улице Шостаковича произошло ограбление продуктового магазина. Молодой мужчина, чье лицо было скрыто кепкой, достал пистолет, сняв его с предохранителя, и многократно извиняясь попросил продавца отдать деньги из кассы. Женщина старалась защитить от него кассу, отчаянно ругаясь, но все же упустила несколько купюр. Злоумышленник скрылся.

Уже во вторник, 16 мая, Telegram-каналу Don_Mash стало известно, что вежливого грабителя арестовали. Им, по словам авторов канала, оказался 26-летний житель Азова Иван Дмитренко, добычей которого стали всего 700 рублей. Он потратил деньги в день ограбления, и уже в будни к нему постучались полицейские.

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По данным источника, молодой мужчина стал подозреваемым в деле о разбое, сейчас он арестован.

Информация пока не получила подтверждение у официальных источников и правоохранительных органов, данные уточняются.

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