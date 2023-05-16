Уже во вторник, 16 мая, Telegram-каналу Don_Mash стало известно, что вежливого грабителя арестовали. Им, по словам авторов канала, оказался 26-летний житель Азова Иван Дмитренко, добычей которого стали всего 700 рублей. Он потратил деньги в день ограбления, и уже в будни к нему постучались полицейские.