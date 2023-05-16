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«Просто хотел фото»: ростовчане назвали возможную причину ДТП с машиной Розенбаума

16 мая 2023, 14:50
Фото: mil.ru
«Просто хотел фото»: ростовчане назвали возможную причину ДТП с машиной Розенбаума
В Ростове жители предположили, что виновник ДТП с автомобилем певца Александра Розенбаума создал аварийную ситуацию ради памятного фото, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, днем во вторник, 16 мая, в Новочеркасске произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2114 и иномаркой Exceed, в которой, по словам очевидцев, находился певец Александр Розенбаум.

Стало известно о состоянии Розенбаума после ДТП в Новочеркасске днем 16 мая
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ДТП не было серьезным — водитель ВАЗ-2114 просто сдавал назад и ударился о корпус машины, сейчас ростовчане предполагают, что виновник аварии просто создал повод для общего снимка со знаменитостью.

«Мужик поди просто сфоткаться хотел очень», «Это даже не ДТП толком», «Он так оригинально решил подкатить с просьбой о фото», — пошутили ростовчане, предположив, что за рулем отечественного автомобиля находился ярый поклонник певца.

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