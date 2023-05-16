Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Напомним, днем во вторник, 16 мая, в Новочеркасске произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2114 и иномаркой Exceed, в которой, по словам очевидцев, находился певец Александр Розенбаум.
ДТП не было серьезным — водитель ВАЗ-2114 просто сдавал назад и ударился о корпус машины, сейчас ростовчане предполагают, что виновник аварии просто создал повод для общего снимка со знаменитостью.
«Мужик поди просто сфоткаться хотел очень», «Это даже не ДТП толком», «Он так оригинально решил подкатить с просьбой о фото», — пошутили ростовчане, предположив, что за рулем отечественного автомобиля находился ярый поклонник певца.