Рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации

Турчак отметил, что некоторые меры из единого стандарта не потребуют дополнительных средств. В частности, это первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, продленки в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса многодетной в случае гибели одного из детей.