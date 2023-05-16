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Рабочая группа по СВО разработала единый стандарт поддержки участников спецоперации

16 мая 2023, 15:07
Фото: ER.RU
Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый для всех регионов РФ стандарт мер поддержки участников спецоперации и их семей. Документ основан на действующих в субъектах мерах поддержки.

Руководитель рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что анализ внедрения единого стандарта в регионах будет отражен в ежемесячных докладах группы главе государства. Об этом он сообщил на выездном заседании в центре управления регионом в подмосковном Красногорске.

Турчак отметил, что некоторые меры из единого стандарта не потребуют дополнительных средств. В частности, это первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, продленки в школах и садах, сохранение за многодетной семьей льгот и статуса многодетной в случае гибели одного из детей.

Еще ряд мер, которые показали свою востребованность во многих регионах, потребует финансирования.

 

«В наш стандарт вошло льготное питание детей участников специальной военной операции, которые обучаются в 5–11-х классах в школах или СПО. Эта мера реализуется сегодня уже более чем в 50 регионах», — отметил глава группы.

Также в регионах Центрального федерального округа реализуется программа социально-медицинского патронажа семей мобилизованных.

Контроль за внедрением социального паспорта в регионах и реализацию мер поддержки в рамках единого стандарта рабочая группа по вопросам СВО будет осуществлять вместе с координационным центром правительства, а также координаторами группы в регионах.

Со своей стороны глава государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева напомнила, что фонд занимается помощью демобилизованным и их семьям. Основная задача организации заключается в том, чтобы обеспечить их поддержкой в решении максимально широкого круга вопросов. Это медицинская и социальная реабилитация, содействие в поиске работы, помощь в решении бытовых вопросов.

Как сообщает ER.RU, Турчак также сделал заявление о том, что работа над расширением федеральных мер поддержки участников СВО и их семей будет продолжена.

В Ростовской области поддержка участников СВО и их семей является ключевой задачей депутатского корпуса «Единой России», органов власти. Свой вклад в эту работу вносят много общественных организаций и неравнодушных дончан. Об этом рассказала руководитель региональной приемной «Единой России», депутат Законодательного Собрания Ростовской области, замсекретаря регионального отделения партии Светлана Пискунова.

Благодаря взаимодействию фракции «Единая Россия» в донском парламенте с губернатором, членом Высшего совета партии Василием Голубевым, на областном уровне принят ряд решений. В том числе по единовременным выплатам бойцам, льготам по транспортному и земельному налогам их семьям, компенсации расходов на газификацию жилья, бесплатной юридической помощи и помощи в трудоустройстве, внеочередному личному приему в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

«На площадке нашей приемной продолжает работу волонтерский центр, куда семьи могут обратиться за консультациями или с вопросами бытового характера», - напомнила Светлана Пискунова.

Также депутаты партийной фракции и волонтеры «Единой России» регулярно доставляют в зону СВО военнослужащим из Ростовской области оборудование, стройматериалы, снаряжение, продукты и письма от земляков.

«Не быть в стороне и оказывать посильную помощь стране, вносить вклад в общую победу – долг каждого из нас сегодня», - подчеркнула Светлана Пискунова.

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