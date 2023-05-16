РЭО открыл регистрацию на экозабег в Петербурге и еще 8 регионах РФ

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Это мероприятие организуется в рамках X Невского международного экологического конгресса, пишет newia.ru.
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, сообщил: "В рамках НМЭК-2023 РЭО поддержит ряд мероприятий, направленных на популяризацию экологического образа жизни. Экозабег станет одним из этих мероприятий и охватит все федеральные округа России. Мы ожидаем, что в Санкт-Петербурге в нем примут участие около 1000 человек. Регистрация на мероприятие уже открыта".
Основной забег пройдет в Санкт-Петербурге 27 мая с 08:00 до 13:30 по маршруту площадь Растрелли - улица Смольного - Смольная набережная - площадь Растрелли. Участники смогут выбрать одну из трех дистанций: 400 метров (для детей), 5 километров и 10 километров. Каждый участник получит стартовый набор, медаль и сертификат участника.
"К акции присоединятся также восемь регионов, включая Забайкальский край, Кемеровскую, Иркутскую, Оренбургскую, Свердловскую, Липецкую, Вологодскую области и Дагестан. Мы организуем телемосты с этими регионами. Каждый участник внесет свой вклад в сохранение природы. В рамках марафона также будет осуществлена совместная посадка деревьев с добровольцами движения 'Волонтеры леса'", - отметил Дмитрий Бойко, PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора.
Мероприятие проводится в партнерстве с проектом "Выбираю чистый воздух" и беговым сообществом PushkinRun. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.
Также в ходе Невского международного экологического конгресса при участии РЭО будут проведены различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим вопросам. В рамках конгресса запланирован показ модных коллекций, созданных из вторичных материалов, а также выставка современного искусства. Будет показан документальный фильм, рассказывающий о проблемах экологии. Также будут организованы субботники и мастерская по переработке материалов. В текущем году Невский международный экологический конгресс пройдет 25–26 мая.