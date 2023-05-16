РЭО открыл регистрацию на экозабег в Петербурге и еще 8 регионах РФ

Также в ходе Невского международного экологического конгресса при участии РЭО будут проведены различные мероприятия, направленные на привлечение внимания к экологическим вопросам. В рамках конгресса запланирован показ модных коллекций, созданных из вторичных материалов, а также выставка современного искусства. Будет показан документальный фильм, рассказывающий о проблемах экологии. Также будут организованы субботники и мастерская по переработке материалов. В текущем году Невский международный экологический конгресс пройдет 25–26 мая.