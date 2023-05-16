РЭО вложит 4,4 млрд рублей в комплекс по переработке ТКО в Санкт-Петербурге

Первый этап строительства, в рамках которого был построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн, уже завершен. Российский экологический оператор вложит в него 881 219 000 рублей. Второй этап включает создание дополнительной сортировочной линии на 400 тысяч тонн в год и объектов утилизации на 240 тысяч тонн. На втором этапе Российский экологический оператор вложит 3 544 782 000 рублей.