РЭО вложит 4,4 млрд рублей в комплекс по переработке ТКО в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, наблюдательный совет организации одобрил финансирование комплексного объекта "Волхонка" в форме предоставления льготных займов из средств облигационных выпусков Российского экологического оператора. Финансирование со стороны РЭО будет предоставлено в размере 4,4 млрд рублей. Создание этого комплекса позволит Санкт-Петербургу достичь целей по 100% переработке отходов и сокращению захоронения ТКО в два раза. Об этом сообщает newia.ru.
Первый этап строительства, в рамках которого был построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн, уже завершен. Российский экологический оператор вложит в него 881 219 000 рублей. Второй этап включает создание дополнительной сортировочной линии на 400 тысяч тонн в год и объектов утилизации на 240 тысяч тонн. На втором этапе Российский экологический оператор вложит 3 544 782 000 рублей.
Выпуски неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций серий 05-КИ и 06-КИ с залоговым обеспечением денежными требованиями были зарегистрированы Центральным банком России. Российский экологический оператор размещает целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 млрд рублей для финансирования данного проекта. Ставка купонной доходности составляет ключевую ставку Банка России плюс премию в размере 3,5%. Проект реализует Невский экологический оператор.