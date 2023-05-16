Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:31
Подозреваемые в Интернете скупали базы данных о пожилых людях, которых позже обзванивали, представляясь сотрудницами ПФР. Она заявляли о положенной большой выплате за счет накопленного стажа.
Чтобы войти в доверие, они сообщали полные имена, даты рождения и адреса проживания, которые брали из незаконно полученных баз данных. После этого мошенницы просили данные карт и поступающие на телефон смс, в результате чего получали доступ к мобильному банку.
Чтобы не попасться, родственницы не обналичивали деньги, а скупали дорогую технику, после чего сдавали в ломбард. Кроме того, они постоянно меняли съемное жилье.
В результате силовики задержали женщин, которые успели совершить десятки хищений на сумму около девяти миллионов рублей. Теперь устанавливаются обстоятельства в рамках уголовного дела.
Ранее, адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 миллиона рублей.