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Родственницы в Батайске оставляли без денег жителей Дальнего Востока

16 мая 2023, 06:17
Фото: 1MI
Родственницы в Батайске оставляли без денег жителей Дальнего Востока
В Батайске две родственницы занимались телефонным мошенничеством и обманывали пенсионеров на Дальнем Востоке, сообщает УМВД по Сахалинской области.

Подозреваемые в Интернете скупали базы данных о пожилых людях, которых позже обзванивали, представляясь сотрудницами ПФР. Она заявляли о положенной большой выплате за счет накопленного стажа.

Чтобы войти в доверие, они сообщали полные имена, даты рождения и адреса проживания, которые брали из незаконно полученных баз данных. После этого мошенницы просили данные карт и поступающие на телефон смс, в результате чего получали доступ к мобильному банку.

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Чтобы не попасться, родственницы не обналичивали деньги, а скупали дорогую технику, после чего сдавали в ломбард. Кроме того, они постоянно меняли съемное жилье.

В результате силовики задержали женщин, которые успели совершить десятки хищений на сумму около девяти миллионов рублей. Теперь устанавливаются обстоятельства в рамках уголовного дела.

Ранее, адвоката осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4,5 миллиона рублей.

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