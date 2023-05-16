Рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторического центра Ростова

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Портал Donnews со ссылкой на замгендиректора по инвестициям АО «Региональная корпорация развития», бывшего главного архитектора региона Игоря Далаксакуашвили рассказал, что цены на объекты недвижимости стали настолько высокими, что теперь строительные компании могут позволить себе застройку земли в историческом центре. Более того, некоторые застройщики могут решиться на реализацию проектов визуально привлекательных малоэтажных жилых зданий.
«Сегодня цены на жилье и маржинальность таковы, что они позволяют работать с хорошими, интересными проектами. Не гнать 25 этажей посреди четырехэтажной застройки», — рассказал Далаксакуашвили.
По его словам, раньше любой донской застройщик утверждал, что «миниатюрные» шестиэтажные дома для них убыточны, но теперь, благодаря росту цен на недвижимость, застройщики получили возможность заниматься проектами, способными не только принести прибыль, но и уместно вписаться в окружающий их архитектурный фон.
Кроме того, эксперт заметил, что рост цен на жилье привел к тому, что ростовчане выбирают, куда вложить свои деньги, не только основываясь на районе или удачной планировке квартиры, но и окружающем дом пространстве.