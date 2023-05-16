Рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторического центра Ростова

По его словам, раньше любой донской застройщик утверждал, что «миниатюрные» шестиэтажные дома для них убыточны, но теперь, благодаря росту цен на недвижимость, застройщики получили возможность заниматься проектами, способными не только принести прибыль, но и уместно вписаться в окружающий их архитектурный фон.