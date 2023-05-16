Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
По словам горожан, произошло обрушение бетонного перекрытия в размещенной на первом этаже пекарне. Она несколько лет работает в этом здании.
«Три бетонные плиты обрушились на конвейерную линию, где работают пекари. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.
Пользователи в комментариях написали, что главное — это отсутствие пострадавших. Другие обвинили строителей здания в произошедшем.
Ранее стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном.