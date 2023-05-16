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Ростовчане заявили об обрушении бетонных плит на пекарню днем 15 мая

16 мая 2023, 04:51
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в бывшем общежитии «Парус» обрушились бетонные перекрытия, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожан, произошло обрушение бетонного перекрытия в размещенной на первом этаже пекарне. Она несколько лет работает в этом здании.

«Три бетонные плиты обрушились на конвейерную линию, где работают пекари. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.

Стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном
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Пользователи в комментариях написали, что главное — это отсутствие пострадавших. Другие обвинили строителей здания в произошедшем.

Ранее стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном.

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