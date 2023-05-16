«Это будет систематический список, где будут представлены карты с нанесенными на них ареалами отдельных видов зверей. Эти карты будут разбиты по этапам, то есть до 1970 года, с 1970 по 1998 год и с 1999 года по настоящее время, чтобы можно было отслеживать динамику распространения отдельных видов», — заявил Стахеев.