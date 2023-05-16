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Ростовские ученые создадут первый Атлас млекопитающих европейской части России

16 мая 2023, 07:18
Фото: 1MI
Ростовские ученые создадут первый Атлас млекопитающих европейской части России
Ростовские ученые поучаствуют в создании первого Атласа млекопитающих европейской части России, пишут СМИ.

Ученые ЮНЦ РАН в Ростове вместе с коллегами из Москвы, Пензы и Кирова хотят создать первый в стране Атлас млекопитающих европейской части России. Выпустить его полную версию должны в 2028 году.

Кандидат биологических наук Валерий Стахеев рассказал ТАСС, что подобный Атлас в России никогда не издавался. Сейчас ученые запустили в интернете систему, которую заполняют в том числе и волонтеры, вносят свои данные и зоологические музеи. Информацию затем модерируют ученые. Далее на карте отображаются места обитания всех видов млекопитающих. На ее основе впоследствии издадут книгу.

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«Это будет систематический список, где будут представлены карты с нанесенными на них ареалами отдельных видов зверей. Эти карты будут разбиты по этапам, то есть до 1970 года, с 1970 по 1998 год и с 1999 года по настоящее время, чтобы можно было отслеживать динамику распространения отдельных видов», — заявил Стахеев.

Ранее ростовские ученые заявили, что в регионе может находиться месторождение лития.

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