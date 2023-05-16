Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Ученые ЮНЦ РАН в Ростове вместе с коллегами из Москвы, Пензы и Кирова хотят создать первый в стране Атлас млекопитающих европейской части России. Выпустить его полную версию должны в 2028 году.
Кандидат биологических наук Валерий Стахеев рассказал ТАСС, что подобный Атлас в России никогда не издавался. Сейчас ученые запустили в интернете систему, которую заполняют в том числе и волонтеры, вносят свои данные и зоологические музеи. Информацию затем модерируют ученые. Далее на карте отображаются места обитания всех видов млекопитающих. На ее основе впоследствии издадут книгу.
«Это будет систематический список, где будут представлены карты с нанесенными на них ареалами отдельных видов зверей. Эти карты будут разбиты по этапам, то есть до 1970 года, с 1970 по 1998 год и с 1999 года по настоящее время, чтобы можно было отслеживать динамику распространения отдельных видов», — заявил Стахеев.
Ранее ростовские ученые заявили, что в регионе может находиться месторождение лития.