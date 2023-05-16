Ростовскую АЭС подготовили к работе в грозовой сезон

Так, в рамках подготовки к сложным погодным условиям специалисты выполнили комплекс мероприятий, обеспечивающих надёжную и безаварийную работу оборудования и сооружений. Проведена оценка состояния системы отвода поверхностных и грунтовых стоков и средств, необходимых для оперативного предотвращения и ликвидации ЧС. Испытания успешно прошли автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации.