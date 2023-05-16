Ростовскую АЭС подготовили к работе в грозовой сезон

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Готовность подразделений и оборудования к грозовому сезону, который на Дону обычно длится с мая по ноябрь, подтвердила комиссия под руководством главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.
Так, в рамках подготовки к сложным погодным условиям специалисты выполнили комплекс мероприятий, обеспечивающих надёжную и безаварийную работу оборудования и сооружений. Проведена оценка состояния системы отвода поверхностных и грунтовых стоков и средств, необходимых для оперативного предотвращения и ликвидации ЧС. Испытания успешно прошли автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации.
По словам Андрея Горбунова, в целях предотвращения нештатных ситуаций при грозе, пожаре, ливневом дожде и ураганном ветре персонал прошёл внеплановый инструктаж и выполнил задачи, стоящие в рамках учений. Предпринятые меры позволят благополучно пройти грозовой сезон, обеспечив бесперебойное энергоснабжение потребителей Ростовской области.