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Ростовскую АЭС подготовили к работе в грозовой сезон

16 мая 2023, 10:59
Фото: Ростовская АЭС
Ростовская атомная электростанция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») готова к безопасной и надежной работе в грозовой период 2023 года.

Готовность подразделений и оборудования к грозовому сезону, который на Дону обычно длится с мая по ноябрь, подтвердила комиссия под руководством главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.

Так, в рамках подготовки к сложным погодным условиям специалисты выполнили комплекс мероприятий, обеспечивающих надёжную и безаварийную работу оборудования и сооружений. Проведена оценка состояния системы отвода поверхностных и грунтовых стоков и средств, необходимых для оперативного предотвращения и ликвидации ЧС. Испытания успешно прошли автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации.

Фото: Ростовская АЭС

По словам Андрея Горбунова, в целях предотвращения нештатных ситуаций при грозе, пожаре, ливневом дожде и ураганном ветре персонал прошёл внеплановый инструктаж и выполнил задачи, стоящие в рамках учений. Предпринятые меры позволят благополучно пройти грозовой сезон, обеспечив бесперебойное энергоснабжение потребителей Ростовской области.

#Елена Янкевич
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