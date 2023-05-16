Ростовскую фирму заподозрили в нелегальном переводе за рубеж более 208 млн рублей

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Во время проверки деятельности одной из донских фирм сотрудники таможни обнаружили факт перевода денег на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Таможенникам удалось установить, что с 2020 по 2021 годы компания заключила несколько контрактов на поставку стройматериалов из Казахстана. Условия договоров предполагали, что деньги на счет нерезидента должны были поступать по факту получения товара ростовской фирмой.
Общая сумма, поступившая на счет казахской фирмы, уже превысила отметку в 208 миллионов рублей, однако строительные материалы ростовская компания, по данным проверки, не получила. Представленные документы оказались подложными.
Теперь в отношении компании возбудили уголовное дело о незаконных валютных операциях по переводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что россияне пытались незаконно вывезти за рубеж больше миллиарда рублей.