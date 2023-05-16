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Ростовскую фирму заподозрили в нелегальном переводе за рубеж более 208 млн рублей

16 мая 2023, 12:04
Фото: 1MI
Ростовскую фирму заподозрили в нелегальном переводе за рубеж более 208 млн рублей
Ростовскую компанию заподозрили в нелегальном выводе средств за рубеж с помощью подложной документации, об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Во время проверки деятельности одной из донских фирм сотрудники таможни обнаружили факт перевода денег на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Таможенникам удалось установить, что с 2020 по 2021 годы компания заключила несколько контрактов на поставку стройматериалов из Казахстана. Условия договоров предполагали, что деньги на счет нерезидента должны были поступать по факту получения товара ростовской фирмой.

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Общая сумма, поступившая на счет казахской фирмы, уже превысила отметку в 208 миллионов рублей, однако строительные материалы ростовская компания, по данным проверки, не получила. Представленные документы оказались подложными.

Теперь в отношении компании возбудили уголовное дело о незаконных валютных операциях по переводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в особо крупном размере.

Ранее стало известно, что россияне пытались незаконно вывезти за рубеж больше миллиарда рублей.

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