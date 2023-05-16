Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Аварийная ситуация произошла на улице Варфоломеева, где по дороге потекла жидкость коричневого цвета. Ростовчане предположили, что причиной могут быть начавшиеся в городе гидравлические испытания теплосетей.
«Кофе с молоком на Варфоломеева. Это те самые гидравлические испытания, из-за которых отключили горячую воду?», — поинтересовался автор.
Пользователи в комментариях написали, что лучше в этой зоне не ходить и не ездить, так как вода может размыть грунт.
«Шоколадные реки», — пошутили горожане.
Ранее уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-Дону.