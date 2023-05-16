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Улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая

16 мая 2023, 14:40
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии днем во вторник, 16 мая, подтопило одну из улиц, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Аварийная ситуация произошла на улице Варфоломеева, где по дороге потекла жидкость коричневого цвета. Ростовчане предположили, что причиной могут быть начавшиеся в городе гидравлические испытания теплосетей.

«Кофе с молоком на Варфоломеева. Это те самые гидравлические испытания, из-за которых отключили горячую воду?», — поинтересовался автор.

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Улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая
Видео: vk.com/etorostovnadonu

Пользователи в комментариях написали, что лучше в этой зоне не ходить и не ездить, так как вода может размыть грунт.

«Шоколадные реки», — пошутили горожане.

Ранее уголовное дело завели из-за утонувшей во время дождя пенсионерки в Ростове-на-Дону.

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