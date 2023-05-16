Умерла актриса Регина Разума, сыгравшая в сериале "Каменская"

Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Риге. Она является известной советско-латвийской актрисой, имеющей опыт работы как в национальном, так и во всесоюзном кино. Она получила особую популярность благодаря своим ролям в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Не покидай…", "Право на выстрел", "Акванавты".