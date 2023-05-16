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Published Сегодня, 11:23

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Updated Сегодня, 11:24

Умерла актриса Регина Разума, сыгравшая в сериале "Каменская"

16 мая 2023, 11:23
На 72-м году жизни скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума, известная своей ролью в российском сериале "Каменская". Об этом сообщили представители Нового Рижского театра на официальном сайте.

В официальном заявлении говорится: "С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума".

Подробности о причине смерти и обстоятельствах не уточняются.

Прощание с Региной Разумой состоится 22 мая в малом зале Нового Рижского театра, пишут Известия. Актриса посвятила более 30 лет своей жизни этому латвийскому театру, начиная с периода распада Советского Союза.

Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Риге. Она является известной советско-латвийской актрисой, имеющей опыт работы как в национальном, так и во всесоюзном кино. Она получила особую популярность благодаря своим ролям в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Не покидай…", "Право на выстрел", "Акванавты".

Также Регина Разума стала известной благодаря своей роли секретаря Кнепке в российском телесериале "Каменская-2".

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