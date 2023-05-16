Умерла актриса Регина Разума, сыгравшая в сериале "Каменская"

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В официальном заявлении говорится: "С глубокой скорбью сообщаем вам, что в воскресенье, 14 мая, скончалась актриса Нового Рижского театра Регина Разума".
Подробности о причине смерти и обстоятельствах не уточняются.
Прощание с Региной Разумой состоится 22 мая в малом зале Нового Рижского театра, пишут Известия. Актриса посвятила более 30 лет своей жизни этому латвийскому театру, начиная с периода распада Советского Союза.
Регина Разума родилась 22 сентября 1951 года в Риге. Она является известной советско-латвийской актрисой, имеющей опыт работы как в национальном, так и во всесоюзном кино. Она получила особую популярность благодаря своим ролям в фильмах "Стрелы Робин Гуда", "Не покидай…", "Право на выстрел", "Акванавты".
Также Регина Разума стала известной благодаря своей роли секретаря Кнепке в российском телесериале "Каменская-2".