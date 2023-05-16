Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Во время испытаний тепловых сетей на улице Малиновского в Ростове коммунальщики выявили дефект теплотрассы. Там порвало трубу. Вода из нее полилась на тротуар.
Власти Ростова уточняют, что из-за того, что вода была холодной, опасности для людей она не представляет. Коммунальщики быстро перекрыли поток воды и оградили места просадок на тротуаре.
Полностью устранить дефект и заделать дыру в тротуаре «Ростовские тепловые сети» обещают «в кратчайшие сроки».
Администрация Ростова заверяет, что держит ситуацию на контроле.
Напомним, в Ростове на этой неделе стартовали испытания тепловых сетей. Жителей центра города и Западного жилого массива оставили без горячей воды почти на месяц.