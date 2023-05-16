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В ходе гидравлических испытаний на Малиновского в Ростове произошел порыв труб 16 мая

16 мая 2023, 09:06
Фото: rostov-gorod.ru
В ходе гидравлических испытаний на Малиновского в Ростове произошел порыв трубы
Трубу порвало на Малиновского в Ростове во время гидравлических испытаний, рассказали в администрации города.

Во время испытаний тепловых сетей на улице Малиновского в Ростове коммунальщики выявили дефект теплотрассы. Там порвало трубу. Вода из нее полилась на тротуар.

Власти Ростова уточняют, что из-за того, что вода была холодной, опасности для людей она не представляет. Коммунальщики быстро перекрыли поток воды и оградили места просадок на тротуаре.

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Полностью устранить дефект и заделать дыру в тротуаре «Ростовские тепловые сети» обещают «в кратчайшие сроки».

Администрация Ростова заверяет, что держит ситуацию на контроле.

Напомним, в Ростове на этой неделе стартовали испытания тепловых сетей. Жителей центра города и Западного жилого массива оставили без горячей воды почти на месяц.

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