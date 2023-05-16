В июне в Москве состоится церемония награждения премии «Серебряный Меркурий»

«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и крупный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций с обширной образовательной программой, который пройдет 7–8 июня в Москве. Тема фестиваля в этом году посвящена личному бренду. Организаторы считают, что в новой реальности личный бренд иногда становится важнее имиджа корпорации, поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.