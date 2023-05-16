rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:08

Published Сегодня, 20:08

Modified Сегодня, 20:08

Updated Сегодня, 20:08

Изображение материала

В июне в Москве состоится церемония награждения премии «Серебряный Меркурий»

16 мая 2023, 20:08
Фото: 1MI
8 июня в Москве состоится церемония награждения премии «Серебряный Меркурий — 2023». Организаторы мероприятия сообщили, что в этом году она будет представлена в формате театрального шоу. Медиахолдинг 1MI стал официальным информационным партнером премии.

Президент фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury Михаил Симонов объявил, что театральное шоу для церемонии награждения создано звездной командой профессионалов из лучших театров Москвы, таких как Театр на Малой Бронной, ГЦ и МХТ. Об этом пишет издание gorod55.ru.

«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и крупный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций с обширной образовательной программой, который пройдет 7–8 июня в Москве. Тема фестиваля в этом году посвящена личному бренду. Организаторы считают, что в новой реальности личный бренд иногда становится важнее имиджа корпорации, поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.

В рамках фестиваля будут проводиться дискуссии, лекции и воркшопы, где ведущие представители рекламной индустрии, успешно развивающие свой личный бренд в России, поделятся опытом и конфиденциальной информацией.

Все это будет полезно представителям креативных индустрий и медиа, PR-специалистам, маркетологам, рекламным агентствам, студентам и молодым специалистам в сфере маркетинга — каждый из них найдет решение для своих задач. Подробности о фестивале можно найти на сайте.

Подпишитесь
В Ростове вандалы устроили погром в новом парке, пока на Дону рушатся дома
Сегодня, 15:54
В Новошахтинске участкового заподозрили в служебном подлоге из-за подделки документов
Сегодня, 17:09
Политолог объяснил поставки Францией Украине ракет, способных долететь до Ростова
Сегодня, 12:22
Стало известно о состоянии Розенбаума после ДТП в Новочеркасске днем 16 мая
Сегодня, 14:27
«Идея мафии»: как в деле об ОПГ полиции Ростова могли оказаться чиновники
Сегодня, 12:36
В Ростовской области грузовик DAF вылетел с моста и едва не рухнул в реку
Сегодня, 15:40