В июне в Москве состоится церемония награждения премии «Серебряный Меркурий»

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Президент фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury Михаил Симонов объявил, что театральное шоу для церемонии награждения создано звездной командой профессионалов из лучших театров Москвы, таких как Театр на Малой Бронной, ГЦ и МХТ. Об этом пишет издание gorod55.ru.
«Серебряный Меркурий» — это не только премия, но и крупный фестиваль рекламы и маркетинговых коммуникаций с обширной образовательной программой, который пройдет 7–8 июня в Москве. Тема фестиваля в этом году посвящена личному бренду. Организаторы считают, что в новой реальности личный бренд иногда становится важнее имиджа корпорации, поэтому сейчас самое время для экспертов делать ставку на себя.
В рамках фестиваля будут проводиться дискуссии, лекции и воркшопы, где ведущие представители рекламной индустрии, успешно развивающие свой личный бренд в России, поделятся опытом и конфиденциальной информацией.
Все это будет полезно представителям креативных индустрий и медиа, PR-специалистам, маркетологам, рекламным агентствам, студентам и молодым специалистам в сфере маркетинга — каждый из них найдет решение для своих задач. Подробности о фестивале можно найти на сайте.