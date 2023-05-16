Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Они рассказали о водителе ВАЗа, решившем сдать назад, хотя на пути был внедорожник Exceed. В результате это привело к столкновению, в котором никто не пострадал.
«Артист находился на пассажирском сидении иномарки. Пока оформляли ДТП, все желающие фотографировались с певцом», — написал автор.
В региональном УГИБДД сообщили, что к ним сведения об аварии не поступали. Сейчас вся информация уточняется.
Ранее появились кадры с места ДТП, из-за которого перекрыли трассу М-4 в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке.