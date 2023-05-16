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В Новочеркасске назвали подробности ДТП с участием Розенбаума днем 16 мая

16 мая 2023, 14:12
Фото: ТГ канал Это Ростов!
В Новочеркасске назвали подробности ДТП с участием Розенбаума днем 16 мая
В Новочеркасске произошла авария, участником которой мог стать певец Александр Розенбаум, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали о водителе ВАЗа, решившем сдать назад, хотя на пути был внедорожник Exceed. В результате это привело к столкновению, в котором никто не пострадал.

«Артист находился на пассажирском сидении иномарки. Пока оформляли ДТП, все желающие фотографировались с певцом», — написал автор.

Жители в Новочеркасске заявили о ДТП с участием Розенбаума днем 16 мая
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В региональном УГИБДД сообщили, что к ним сведения об аварии не поступали. Сейчас вся информация уточняется.

Ранее появились кадры с места ДТП, из-за которого перекрыли трассу М-4 в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему можно прочитать по ссылке. 

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