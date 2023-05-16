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В Новошахтинске участкового заподозрили в служебном подлоге из-за подделки документов

16 мая 2023, 17:09
Фото: 1MI
В Новошахтинске участкового заподозрили в служебном подлоге из-за подделки документов
В Новошахтинске местный участковый подделал документы и подпись зампрокурора города, чтобы не заниматься расследованием дела о хулиганстве, об этом рассказали в одном из донских Telegram-каналов.

Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что в Новошахтинске участковый Дмитрий А. стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге и превышении полномочий из-за нежелания заниматься расследованием дела о хулиганстве неустановленных лиц.

По данным канала, горожанка обратилась к участковому Дмитрию А. с заявлением, однако представитель правоохранительных органов решил, что расследование будет слишком обременительным для него. После этого полицейский изготовил копию бланка об отказе в возбуждении дела, поставил на него имитацию штампа в графическом приложении системы Windows и подделал подпись зампрокурора Новошахтинска.

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Дело закрыли, указав в качестве причины истечение срока давности, но потерпевшая направила в ведомство жалобу, по результатам которой провели служебную проверку. Это позволило установить факт подделки документов.

Авторы канала утверждают, что участковый получил дисциплинарное наказание, а на днях и вовсе уволился. Сейчас, по данным источника, Дмитрий А. стал фигурантом уголовного дела, если его вина будет доказана — подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Обращаем внимание, что информация о происшествии пока не получила подтверждение в правоохранительных органах или других официальных источниках, данные уточняются.

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