В Новошахтинске участкового заподозрили в служебном подлоге из-за подделки документов

По данным канала, горожанка обратилась к участковому Дмитрию А. с заявлением, однако представитель правоохранительных органов решил, что расследование будет слишком обременительным для него. После этого полицейский изготовил копию бланка об отказе в возбуждении дела, поставил на него имитацию штампа в графическом приложении системы Windows и подделал подпись зампрокурора Новошахтинска.