В Новошахтинске участкового заподозрили в служебном подлоге из-за подделки документов

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Telegram-канал «Чё по Ростову» сообщил, что в Новошахтинске участковый Дмитрий А. стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге и превышении полномочий из-за нежелания заниматься расследованием дела о хулиганстве неустановленных лиц.
По данным канала, горожанка обратилась к участковому Дмитрию А. с заявлением, однако представитель правоохранительных органов решил, что расследование будет слишком обременительным для него. После этого полицейский изготовил копию бланка об отказе в возбуждении дела, поставил на него имитацию штампа в графическом приложении системы Windows и подделал подпись зампрокурора Новошахтинска.
Дело закрыли, указав в качестве причины истечение срока давности, но потерпевшая направила в ведомство жалобу, по результатам которой провели служебную проверку. Это позволило установить факт подделки документов.
Авторы канала утверждают, что участковый получил дисциплинарное наказание, а на днях и вовсе уволился. Сейчас, по данным источника, Дмитрий А. стал фигурантом уголовного дела, если его вина будет доказана — подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.
Обращаем внимание, что информация о происшествии пока не получила подтверждение в правоохранительных органах или других официальных источниках, данные уточняются.
Ранее в Ростовской области полицейского заподозрили в увольнении задним числом убитого подчиненного.