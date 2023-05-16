В ПЦБК помогли ученикам школы №135 разработать проект для всероссийского конкурса

Отметим, в рамках соглашения с осени прошлого года пермская школа № 135 наладила контакт с производственно-образовательным кластером ПЦБК. Более того, компания и его образовательное учреждение начали помогать школьникам с их профессиональным самоопределением. Для ребят проводятся экскурсии на производство, профпробы, а также ведется реализация совместных проектов. В настоящее время в рамках кластера партнерами ПЦБК являются 16 образовательных учреждений, среди которых вузы, техникумы, колледжи и школы.