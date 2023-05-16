В ПЦБК помогли ученикам школы №135 разработать проект для всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 09:58
Всего в конкурсе принимали участие 100 лучших инженерных команд, почти 300 детей со всей страны в возрасте от 5 до 17 лет. Ранее все их проекты прошли региональный отбор и были высоко оценены специалистами, пишет properm.ru.
Проект пермских школьников носил название “Бумагоделательная машина с автоматической системой штрихкодирования”. Данная инициатива, разработанная совместно с наставниками из ПЦБК, предполагает использование робота, встроенного в бумагоделательную машину (БДМ), который способен наносить штрихкод на рулон бумаги в процессе производства. Далее готовый рулон забирает погрузчик и перемещает его внутри цеха или склада. Система штрихкодирования позволяет в режиме реального времени находить товар и получать необходимую информацию обо всем жизненном цикле продукции.
Разработка проекта велась с сентября 2022 года. До этого школьники несколько раз посещали производства ПЦБК с экскурсиями, чтобы понять технологический процесс. Также в рамках наставнических встреч с персоналом предприятия прорабатывались некоторые практические моменты, связанные с алгоритмом и общим функционированием модели.
По мнению инженера-проектировщика проектного офиса ПЦБК Вероники Синицыной, невзирая на непродолжительное сотрудничество с ребятами из школы № 135, вместе они уже смогли добиться высоких результатов: “Сначала победили на региональном уровне, а теперь достигли победы на российском уровне в номинации “Взаимодействие с предприятием” соревнований “ИКаР-классик”. У ребят есть желание продолжать сотрудничать, развиваться и побеждать. Уверены, что в итоге появятся новые проекты и перспективы!”.
Отметим, в рамках соглашения с осени прошлого года пермская школа № 135 наладила контакт с производственно-образовательным кластером ПЦБК. Более того, компания и его образовательное учреждение начали помогать школьникам с их профессиональным самоопределением. Для ребят проводятся экскурсии на производство, профпробы, а также ведется реализация совместных проектов. В настоящее время в рамках кластера партнерами ПЦБК являются 16 образовательных учреждений, среди которых вузы, техникумы, колледжи и школы.