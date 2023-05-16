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В Ростове-на-Дону назвали заработки незаконных ларьков по делу ОПГ в полиции

16 мая 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону назвали заработки незаконных ларьков по делу ОПГ в полиции
В Ростове-на-Дону в рамках расследования дела ОПГ полиции стало известно, сколько в месяц приносила работа одного незаконного ларька, пишут СМИ.

Ранее появилась информация о задержании более 20 человек, в том числе правоохранителей, которые создали преступную группировку и получали каждый месяц деньги от магазинов. За это владельцев не привлекали к ответственности за нарушения.

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«Один подобный табачный ларек в месяц приносил от 500 до 700 тысяч рублей чистой прибыли. А когда их решили сносить, то началось жесткое противостояние», — пишет 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание уточнило, что полицейские все это время оставались в тени, пока сейчас не начались задержания. Официальной информации о доходах ларьков не поступало, она уточняется. 

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