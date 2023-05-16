Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Ранее появилась информация о задержании более 20 человек, в том числе правоохранителей, которые создали преступную группировку и получали каждый месяц деньги от магазинов. За это владельцев не привлекали к ответственности за нарушения.
«Один подобный табачный ларек в месяц приносил от 500 до 700 тысяч рублей чистой прибыли. А когда их решили сносить, то началось жесткое противостояние», — пишет 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Издание уточнило, что полицейские все это время оставались в тени, пока сейчас не начались задержания. Официальной информации о доходах ларьков не поступало, она уточняется.