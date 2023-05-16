В Ростове оптимизировали работу светофора для жителей СЖМ

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Напомним, два месяца назад жители Ростова-на-Дону, проживающей в северной части города, обратились к местным органам власти из-за бесконечного светофора у выезда на новошахтинскую трассу.
После этого власти учли обращения населения, установив дополнительную программу работы светофора, что позволило сократить длительность красного сигнала до 157 секунду (на 40 секунд).
Кроме того, в конце апреля в работу светофора вновь внесли корректировки, сделав временную «утреннюю» схему работы постоянной, поскольку она позволяет обеспечивать высокую пропускную способность дорог СЖМ и трассы «Ростов — Новошахтинск».
Ранее в Ростовской области на камеры видеонаблюдения за трассами и светофоры выделили более 500 миллионов рублей.