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В Ростове оптимизировали работу светофора для жителей СЖМ

16 мая 2023, 15:15
Фото: 1MI
В Ростове оптимизировали работу светофора для жителей СЖМ
В Ростове изменили схему работы светофора на перекрестке областной трассы «Ростов — Новошахтинск» с Торговым проспектом, об этом сообщили в пресс-службе донского Минтранспорта.

Напомним, два месяца назад жители Ростова-на-Дону, проживающей в северной части города, обратились к местным органам власти из-за бесконечного светофора у выезда на новошахтинскую трассу.

После этого власти учли обращения населения, установив дополнительную программу работы светофора, что позволило сократить длительность красного сигнала до 157 секунду (на 40 секунд).

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Кроме того, в конце апреля в работу светофора вновь внесли корректировки, сделав временную «утреннюю» схему работы постоянной, поскольку она позволяет обеспечивать высокую пропускную способность дорог СЖМ и трассы «Ростов — Новошахтинск».

Ранее в Ростовской области на камеры видеонаблюдения за трассами и светофоры выделили более 500 миллионов рублей.

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