Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Южный окружной военный суд вынес приговор боевику Рамину Нурмагомедову. В 2021 году, будучи в Ставрополе, обвиняемый присягнул запрещенной в РФ террористической организации. В то же время террорист решил совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры города.
Нурмагомедов купил компоненты, необходимые для изготовления самодельной взрывчатки и взрывного устройства. Однако претворить свои планы в жизнь боевик не смог. Взрывчатку успели изъять полицейские.
Суд признал Нурмагомедова виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей.
Ранее ростовский суд дал девять лет колонии боевику Равику Шекиеву, обвиненному в содействии террористической организации, а также публичных призывах к терроризму.