Южный окружной военный суд вынес приговор боевику Рамину Нурмагомедову. В 2021 году, будучи в Ставрополе, обвиняемый присягнул запрещенной в РФ террористической организации. В то же время террорист решил совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры города.