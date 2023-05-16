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В Ростове осудили террориста, который готовил взрыв в Ставрополе

16 мая 2023, 11:10
Фото: 1MI
Суд в Ростове вынес приговор боевику «ИГИЛ»*, готовившему теракт в Ставрополе
На 12 лет отправится в колонию боевик Рамин Нурмагомедов, собиравшийся совершить теракт в Ставрополе, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Южный окружной военный суд вынес приговор боевику Рамину Нурмагомедову. В 2021 году, будучи в Ставрополе, обвиняемый присягнул запрещенной в РФ террористической организации. В то же время террорист решил совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры города.

Нурмагомедов купил компоненты, необходимые для изготовления самодельной взрывчатки и взрывного устройства. Однако претворить свои планы в жизнь боевик не смог. Взрывчатку успели изъять полицейские.

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Суд признал Нурмагомедова виновным и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также он должен выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей.

Ранее ростовский суд дал девять лет колонии боевику Равику Шекиеву, обвиненному в содействии террористической организации, а также публичных призывах к терроризму.

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#Приговор#Суд#Алина Заярная
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