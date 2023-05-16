Напомним, больше месяца назад в Ростове-на-Дону прогремело дело полицейской ОПГ — сотрудников полиции заподозрили в покровительстве предпринимателям, которые платили правоохранителям дань за то, что те «закрывали глаза» на административные правонарушения. И сейчас СМИ сообщают, что в деле могут появиться новые фигуранты из числа высокопоставленных чиновников.