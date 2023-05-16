Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Напомним, больше месяца назад в Ростове-на-Дону прогремело дело полицейской ОПГ — сотрудников полиции заподозрили в покровительстве предпринимателям, которые платили правоохранителям дань за то, что те «закрывали глаза» на административные правонарушения. И сейчас СМИ сообщают, что в деле могут появиться новые фигуранты из числа высокопоставленных чиновников.
В настоящий момент в деле насчитывается более 20 подозреваемых. По данным источника портала 1Rnd, фигуранты дела уже начали давать показания не только на лица, задействованные в крышевании магазинов, благодаря чему число фигурантов увеличилось до 40 человек.
«В деле могут появиться имена действующих и бывших чиновников разных уровней», — добавил источник, однако официальной информации о ходе расследования дела пока не поступало.
В Ростове вандалы повредили питьевые фонтанчики и другие конструкции в парке «Первая миля», об этом рассказали представители администрации Октябрьского района города.
Парк является новым общественным пространством для досуга и отдыха населения, и, несмотря на установленные камеры, недавно на экопарк напали вандалы — они повредили некоторые элементы электропитания и питьевые фонтаны. Теперь их предстоит отремонтировать.
Администрация призвала горожан бережнее относиться к объектам городской среды и не наносить ущерб собственности парков, в которых они сами и отдыхают.
Во вторник, 16 мая, стало известно, что в Ростове произошло обрушение части здания. По словам очевидцев, в бывшем здании общежития «Парус» рухнули бетонные перекрытия.
Сразу три бетонные плиты упали на конвейер, за которым работали пекари, однако никто из сотрудников пекарни, расположенной на первом этаже, не пострадал
Теперь ростовчане обвиняют строителей здания в произошедшем и искренне радуются, что это событие не привело к жертвам.