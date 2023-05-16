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В Ростове вандалы устроили погром в новом парке, пока на Дону рушатся дома

16 мая 2023, 15:54
Фото: Rob Swystun/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове вандалы устроили погром в новом парке, пока на Дону рушатся дома
В деле ростовской ОПГ могут появиться новые фигуранты из числа донских чиновников, пока в Ростове вандалы ломают оборудование в парках, а дома рушатся сами по себе.

Групповая ответственность

Напомним, больше месяца назад в Ростове-на-Дону прогремело дело полицейской ОПГ — сотрудников полиции заподозрили в покровительстве предпринимателям, которые платили правоохранителям дань за то, что те «закрывали глаза» на административные правонарушения. И сейчас СМИ сообщают, что в деле могут появиться новые фигуранты из числа высокопоставленных чиновников.

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По данным источника портала 1Rnd, фигуранты дела уже начали давать показания не только на лица, задействованные в крышевании магазинов, благодаря чему число фигурантов увеличилось до 40 человек.По данным источника портала 1Rnd, фигуранты дела уже начали давать показания не только на лица, задействованные в крышевании магазинов, благодаря чему число фигурантов увеличилось до 40 человек.
По данным источника портала 1Rnd, фигуранты дела уже начали давать показания не только на лица, задействованные в крышевании магазинов, благодаря чему число фигурантов увеличилось до 40 человек.
Фото: 1MI

В настоящий момент в деле насчитывается более 20 подозреваемых. По данным источника портала 1Rnd, фигуранты дела уже начали давать показания не только на лица, задействованные в крышевании магазинов, благодаря чему число фигурантов увеличилось до 40 человек.

«В деле могут появиться имена действующих и бывших чиновников разных уровней», — добавил источник, однако официальной информации о ходе расследования дела пока не поступало.

Не жили хорошо — незачем и начинать

В Ростове вандалы повредили питьевые фонтанчики и другие конструкции в парке «Первая миля», об этом рассказали представители администрации Октябрьского района города.

Парк является новым общественным пространством для досуга и отдыха населения, и, несмотря на установленные камеры, недавно на экопарк напали вандалы — они повредили некоторые элементы электропитания и питьевые фонтаны. Теперь их предстоит отремонтировать.

Администрация призвала горожан бережнее относиться к объектам городской среды и не наносить ущерб собственности парков, в которых они сами и отдыхают.

В Ростове вандалы повредили питьевые фонтанчики и другие конструкции в парке «Первая миля», об этом рассказали представители администрации Октябрьского района города.В Ростове вандалы повредили питьевые фонтанчики и другие конструкции в парке «Первая миля», об этом рассказали представители администрации Октябрьского района города.
В Ростове вандалы повредили питьевые фонтанчики и другие конструкции в парке «Первая миля», об этом рассказали представители администрации Октябрьского района города.
Фото: rostovgazeta.ru

Опасность аварийных зданий

Во вторник, 16 мая, стало известно, что в Ростове произошло обрушение части здания. По словам очевидцев, в бывшем здании общежития «Парус» рухнули бетонные перекрытия.

Сразу три бетонные плиты упали на конвейер, за которым работали пекари, однако никто из сотрудников пекарни, расположенной на первом этаже, не пострадал

Теперь ростовчане обвиняют строителей здания в произошедшем и искренне радуются, что это событие не привело к жертвам.

По словам очевидцев, в бывшем здании общежития «Парус» рухнули бетонные перекрытия.По словам очевидцев, в бывшем здании общежития «Парус» рухнули бетонные перекрытия.
По словам очевидцев, в бывшем здании общежития «Парус» рухнули бетонные перекрытия.
Фото: ТГ канал etorostov
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