В Ростове впервые при лечении ожирения использовали робота

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
В ростовском КДЦ «Здоровье» впервые провели роботическую операцию, чтобы вылечить пациентку с ожирением. Под руководством главврача центра Игоря Абояна 24-летней пациентке с третьей степенью ожирения и индексом массы тела 41 выполнили резекцию желудка.
Женщина заявила, что консервативные методы лечения и избавления от лишнего веса ей не помогли, а потому врачи после комплексного обследования рекомендовали ей пройти операцию с использованием робота Da Vinci.
Сейчас девушку уже выписали из больницы, ее состояние оценили как удовлетворительное.
Ранее нутрициолог рассказала, чем травят ростовчан в продуктовых магазинах.