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В Ростове впервые при лечении ожирения использовали робота

16 мая 2023, 18:07
Фото: donland.ru
В Ростове впервые при лечении ожирения использовали робота
В Ростове для лечения пациентки с ожирением использовали роботическую систему Da Vinci, об этом рассказали в донском правительстве.

В ростовском КДЦ «Здоровье» впервые провели роботическую операцию, чтобы вылечить пациентку с ожирением. Под руководством главврача центра Игоря Абояна 24-летней пациентке с третьей степенью ожирения и индексом массы тела 41 выполнили резекцию желудка.

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Женщина заявила, что консервативные методы лечения и избавления от лишнего веса ей не помогли, а потому врачи после комплексного обследования рекомендовали ей пройти операцию с использованием робота Da Vinci.

Сейчас девушку уже выписали из больницы, ее состояние оценили как удовлетворительное.

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