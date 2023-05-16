Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Это касается нескольких районов, среди них Советский, Железнодорожный, Ленинский, Кировский и Октябрьский. На планово-профилактический ремонт остановят ТЭЦ-2.
Отмечается, что восстановление водоснабжения должно начаться с 27 мая, когда завершится ремонт котельной. Кроме того, сформировали бригады, которые будут устранять возможные дефекты.
Однако издание Donnews со ссылкой на слова главы департамента ЖКХ Алексея Пономарева пишет, что в случае выявления дефектов воду включат только после 7 июня.
Ранее более 5 млн рублей отсудили у компании за загрязнение реки в Ростовской области.