В Ростовской области грузовик DAF вылетел с моста и едва не рухнул в реку

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
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Во вторник, 16 мая, в Каменском районе Ростовской области около 08.30 мск произошло ДТП.
Грузовик DAF ехал по 930-му километру трассы М-4 «Дон», когда его 62-летний водитель утратил контроль над управлением и влетел в металлические барьерные ограждения трассы. Грузовой автомобиль съехал на место реконструкции моста, где наехал на сетчатое ограждение, что позволило ему удержаться на путепроводе.
В результате аварии никто не пострадал, только сам грузовик получил повреждения кузова. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Ранее ростовчане предположили, что причиной ДТП, в котором участвовал автомобиль Розенбаума, могла стать любовь фаната певца.