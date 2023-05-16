rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Изображение материала

В Ростовской области грузовик DAF вылетел с моста и едва не рухнул в реку

16 мая 2023, 15:40
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области грузовик DAF вылетел с моста и едва не рухнул в реку
В Каменском районе Ростовской области грузовик DAF едва не упал в Северский Донец с моста, подробностями ДТП поделились в пресс-службе ГИБДД региона.

Во вторник, 16 мая, в Каменском районе Ростовской области около 08.30 мск произошло ДТП.

Грузовик DAF ехал по 930-му километру трассы М-4 «Дон», когда его 62-летний водитель утратил контроль над управлением и влетел в металлические барьерные ограждения трассы. Грузовой автомобиль съехал на место реконструкции моста, где наехал на сетчатое ограждение, что позволило ему удержаться на путепроводе.

Стало известно о состоянии Розенбаума после ДТП в Новочеркасске днем 16 мая
Узнать подробнее

В результате аварии никто не пострадал, только сам грузовик получил повреждения кузова. Теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Ранее ростовчане предположили, что причиной ДТП, в котором участвовал автомобиль Розенбаума, могла стать любовь фаната певца.

Читайте также:
В Новочеркасске назвали подробности ДТП с участием Розенбаума днем 16 маяЖители в Новочеркасске заявили о ДТП с участием Розенбаума днем 16 маяВ Ростовской области на трассе А-260 в жестком ДТП погиб человек
#Надежда Пустяк#Происшествие#Транспорт#Дтп#М-4#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Каменский район
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону назвали заработки незаконных ларьков по делу ОПГ в полиции
Сегодня, 10:28
Франция может передать Украине ракеты SCALP-EG, способные долететь до Ростова
Сегодня, 08:38
Вандалы изуродовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове
Сегодня, 10:38
В Ростовской области с 22 и по 23 мая запретят продавать алкоголь
Сегодня, 09:45
Эколог рассказал, как добыча лития повлияет на экологию Ростовской области
Сегодня, 08:41
Грузовик повис с моста после аварии в Ростовской области
Сегодня, 10:36