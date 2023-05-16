В Ростовской области грузовик DAF вылетел с моста и едва не рухнул в реку

Грузовик DAF ехал по 930-му километру трассы М-4 «Дон», когда его 62-летний водитель утратил контроль над управлением и влетел в металлические барьерные ограждения трассы. Грузовой автомобиль съехал на место реконструкции моста, где наехал на сетчатое ограждение, что позволило ему удержаться на путепроводе.