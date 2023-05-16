Кроме того, отдельное внимание уделяют и детям участников спецоперации — уже сейчас более тысячи детей бесплатно посещают учреждения допобразования, также дети бойцов СВО имеют право на поступление в детский сад вне очереди, еще более 1,7 тысячи родителей не оплачивают посещение ребенком детского сада.