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В Ростовской области поддержали единый стандарт мер помощи бойцам СВО и их семьям

16 мая 2023, 12:55
Фото: donland.ru
В Ростовской области поддержали единый стандарт мер помощи бойцам СВО и их семьям
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поддержал инициативу принять единый стандарт мер помощи участникам спецоперации и их семьям, об этом сообщили в донском правительстве.

Донской губернатор Василий Голубев принял участие заседании под председательством первого зампредседателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака. Во время заседания представители власти обсудили действующие меры поддержки бойцов СВО.

В Ростовской области в настоящий момент участникам СВО и их семьям оказывают более 20 видов поддержки, среди них прямые выплаты военнослужащим, освобождение от уплаты транспортного налога, компенсация расходов на газификацию, помощь с бытом, поисками работы и другие меры.

Кроме того, отдельное внимание уделяют и детям участников спецоперации — уже сейчас более тысячи детей бесплатно посещают учреждения допобразования, также дети бойцов СВО имеют право на поступление в детский сад вне очереди, еще более 1,7 тысячи родителей не оплачивают посещение ребенком детского сада.

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«Для ребят также предусмотрены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря либо компенсация расходов за отдых. По этой теме уже поступило 115 обращений, в преддверии лета ожидаем их рост», — сообщил губернатор, добавив, что федеральная субсидия позволила создать пять объектов детского отдыха на побережье Таганрогского залива.

Опыт Ростовской области и других субъектов РФ учли при подготовке единого стандарта мер поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, в перечень включили всего 20 мер.

Ранее стало известно, что мигрантам, поступившим на контрактную службу в период СВО, будут давать гражданство по упрощенной схеме.

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