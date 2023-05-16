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В Ростовской области с 22 и по 23 мая запретят продавать алкоголь

16 мая 2023, 09:45
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области с 22 и по 23 мая запретят продавать алкоголь
В Ростовской области 22 и 23 мая установят запрет на продажу алкоголя из-за проведения выпускных мероприятий, сообщили в департаменте потребрынка региона.

Ограничения будут вводить в течение двух дней и 22 мая не получится приобрести горячительные напитки в Константиновском, Мартыновском, Мясниковском и Чертковском районах.

Ростовчанам младше 21 года хотят запретить продажу алкоголя
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В остальных территориях, в том числе Ростове-на-Дону, введут аналогичный запрет на следующий день — 23 мая. Предпринимателей предупредили, что это связано с Последними звонками в школах, поэтому розничная продажа алкоголя будет запрещена.

Ранее появилась информация, что ростовчанам младше 21 года хотят запретить продажу алкоголя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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