Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Ограничения будут вводить в течение двух дней и 22 мая не получится приобрести горячительные напитки в Константиновском, Мартыновском, Мясниковском и Чертковском районах.
В остальных территориях, в том числе Ростове-на-Дону, введут аналогичный запрет на следующий день — 23 мая. Предпринимателей предупредили, что это связано с Последними звонками в школах, поэтому розничная продажа алкоголя будет запрещена.
Ранее появилась информация, что ростовчанам младше 21 года хотят запретить продажу алкоголя. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.