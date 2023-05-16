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В Таганроге задержали мужчину, зарезавшего пожилого собутыльника

16 мая 2023, 16:36
Фото: 1MI
В Таганроге задержали мужчину, зарезавшего пожилого собутыльника
В Таганроге под стражу поместили 46-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего собутыльника, подробности рассказала пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Следственный отделу по городу Таганрогу СУ СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 46-летнего горожанина, обвиняемого в убийстве.

Следователи представили версию, согласно которой в воскресенье, 14 мая, фигурант дела распивал алкоголь со своим знакомым в квартире на улице Водопроводной в Таганроге.

Между собутыльниками вспыхнул конфликт, и подозреваемый нанес 62-летнему знакомому многочисленные удары кухонным ножом в голову и туловище. Жертву доставили в больницу, однако травмы оказались слишком тяжелыми — пожилой житель Таганрога погиб.

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Фигуранта дела задержали после совершения преступления, он полностью признал свою вину. По ходатайству следователя, подозреваемого заключили под стражу по решению суда, теперь следователям предстоит восстановить всю картину произошедшего.

Ранее дончанин насмерть забил 90-летнего отца.

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