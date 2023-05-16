В Таганроге задержали мужчину, зарезавшего пожилого собутыльника

Между собутыльниками вспыхнул конфликт, и подозреваемый нанес 62-летнему знакомому многочисленные удары кухонным ножом в голову и туловище. Жертву доставили в больницу, однако травмы оказались слишком тяжелыми — пожилой житель Таганрога погиб.