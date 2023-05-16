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Вандалы изуродовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове

16 мая 2023, 10:38
Фото: МЕСТОРОЖДЕНИЕ фестиваль уличного искусства
Вандалы изуродовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове
В Ростове вандалы изрисовали работу уличного художника на улице Шаумяна в Ростове, рассказали участники фестиваля «Месторождение».

В Ростове проходит фестиваль уличного искусства «Месторождение». Стрит-арт художники украшают своими работами фасады домов на улице Шаумяна. На уличное искусство приходят посмотреть ростовчане и гости города.

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Однако художники пожаловались, что одну из работ испортили вандалы. Они закрасили часть изображения краской из баллончика. Очевидцы говорят, что вандалы успели попасть на камеры слежения.

В комментариях художники посетовали на порчу работ. Они пишут: «Соболезную о порче работ, сам не раз такое испытывал», «Ночью просыпается мафия и выдвигает свои культурные инициативы».

Сегодня вандалы также устроили погром в отрытом меньше месяца назад парке «Первая миля» в Ростове.

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