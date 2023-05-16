Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Ростове проходит фестиваль уличного искусства «Месторождение». Стрит-арт художники украшают своими работами фасады домов на улице Шаумяна. На уличное искусство приходят посмотреть ростовчане и гости города.
Однако художники пожаловались, что одну из работ испортили вандалы. Они закрасили часть изображения краской из баллончика. Очевидцы говорят, что вандалы успели попасть на камеры слежения.
В комментариях художники посетовали на порчу работ. Они пишут: «Соболезную о порче работ, сам не раз такое испытывал», «Ночью просыпается мафия и выдвигает свои культурные инициативы».
Сегодня вандалы также устроили погром в отрытом меньше месяца назад парке «Первая миля» в Ростове.