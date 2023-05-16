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Власти в Ростове-на-Дону расторгли контракты с перевозчиком ООО «РТК»

16 мая 2023, 13:21
Фото: rostov-gorod.ru
Власти в Ростове-на-Дону расторгли контракты с перевозчиком ООО «РТК»
В Ростове-на-Дону расторгли контракты с перевозчиком «РТК», который нарушал условия работы, сообщили в городской администрации.

Департамент транспорта досрочно расторг контракты с компанией, которая обслуживала маршруты 56, 82, 93, 94 и 96. Причиной стали неоднократные нарушения, которые выявляли во время проводимых с 2018 года проверок.

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«Перевозчик выпускал на линию меньшее количество транспорта, чем требовалось, в автобусах не работали кондиционеры, а водители проезжали остановки. Кроме того, сотрудники нарушали утвержденное расписание», — уточнили в администрации.

Теперь компанию внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Обслуживать вышеуказанные маршруты будет другая организация.

Ранее чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове. 

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