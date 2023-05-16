Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Департамент транспорта досрочно расторг контракты с компанией, которая обслуживала маршруты 56, 82, 93, 94 и 96. Причиной стали неоднократные нарушения, которые выявляли во время проводимых с 2018 года проверок.
«Перевозчик выпускал на линию меньшее количество транспорта, чем требовалось, в автобусах не работали кондиционеры, а водители проезжали остановки. Кроме того, сотрудники нарушали утвержденное расписание», — уточнили в администрации.
Теперь компанию внесут в реестр недобросовестных поставщиков. Обслуживать вышеуказанные маршруты будет другая организация.
Ранее чиновники нашли неработающие кондиционеры в автобусах в Ростове.