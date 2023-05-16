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Водолазы обследуют водоемы в Ростовской области

16 мая 2023, 09:34
Фото: 61.mchs.gov.ru
Водолазы обследуют водоемы в Ростовской области

В Ростовской области начали подготовку к купальному сезону 2023

В Ростовской области проводится подготовка к предстоящему купальному сезону, сообщили в правительстве региона.

В данный момент проводятся работы по обследованию мест купания и подготовке работников спасательных постов. Пока получили 70 заявок на обследование и очистку дна пляжей.

«Более 40 аквазон осмотрели водолазы. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей», — прокомментировал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

Кроме того, спасатели занимаются патрулированием территорий. Местным жителям напомнили, что если нужна помощь, следует обращаться по номеру 112.

Ранее появилась информация, что в Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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