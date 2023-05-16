Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В данный момент проводятся работы по обследованию мест купания и подготовке работников спасательных постов. Пока получили 70 заявок на обследование и очистку дна пляжей.
«Более 40 аквазон осмотрели водолазы. Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей», — прокомментировал заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Кроме того, спасатели занимаются патрулированием территорий. Местным жителям напомнили, что если нужна помощь, следует обращаться по номеру 112.
Ранее появилась информация, что в Ростовской области на пляжах установят таблички с числом утонувших. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.