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Жена главного тренера ФК «Ростов» Карпина пожаловалась на отсутствие горячей воды

16 мая 2023, 10:37
Фото: ТГ канал dasha_karpina
Жена главного тренера ФК «Ростов» Карпина пожаловалась на отсутствие горячей воды
Супруга главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина пожаловалась на плохое качество и отсутствие горячей воды, о своем негодовании она рассказала подписчикам в соцсетях.

Жена главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина Дарья в соцсетях пожаловалась на отсутствие горячей воды. Женщина рассказала, что была в отъезде и вернулась 10 мая. Тем временем в ее квартире отключили горячую воду.

По словам Карпиной, вода в ее доме и до этого вызывала много вопросов. Два дня из-под крана она шла коричневого цвета.

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«Я уже даже не звоню никуда, смирилась. Каждый месяц отключают или идет желтая. Каждый месяц! То дом, то весь район, то именно наш подъезд», — заявила Карпина.

Ранее жена тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина рассказала о сексе на первом свидании.

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