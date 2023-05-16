Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Жена главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина Дарья в соцсетях пожаловалась на отсутствие горячей воды. Женщина рассказала, что была в отъезде и вернулась 10 мая. Тем временем в ее квартире отключили горячую воду.
По словам Карпиной, вода в ее доме и до этого вызывала много вопросов. Два дня из-под крана она шла коричневого цвета.
«Я уже даже не звоню никуда, смирилась. Каждый месяц отключают или идет желтая. Каждый месяц! То дом, то весь район, то именно наш подъезд», — заявила Карпина.
Ранее жена тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина рассказала о сексе на первом свидании.