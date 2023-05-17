17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Она отметила, что гипертоническая болезнь стала самым распространенным заболеванием в последние десятилетия и заметно "омолодела". Статистические данные свидетельствуют, что каждый третий взрослый человек страдает от гипертонии, пишет газета “Известия”.
Специалист объяснила, что гипертония - это состояние, при котором артериальное давление повышено. Особенностью этого заболевания является то, что на начальной стадии оно не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому многие люди не подозревают о наличии патологических изменений в своем организме.