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17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

17 мая 2023, 09:01
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается каждый 17 мая. Врач-кардиолог Ирина Поляева, поделилась своими знаниями об этом распространенном заболевании в интервью "Известиям".

Она отметила, что гипертоническая болезнь стала самым распространенным заболеванием в последние десятилетия и заметно "омолодела". Статистические данные свидетельствуют, что каждый третий взрослый человек страдает от гипертонии, пишет газета “Известия”.

Специалист объяснила, что гипертония - это состояние, при котором артериальное давление повышено. Особенностью этого заболевания является то, что на начальной стадии оно не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому многие люди не подозревают о наличии патологических изменений в своем организме.

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