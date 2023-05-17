17 мая - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Специалист объяснила, что гипертония - это состояние, при котором артериальное давление повышено. Особенностью этого заболевания является то, что на начальной стадии оно не сопровождается какими-либо симптомами, поэтому многие люди не подозревают о наличии патологических изменений в своем организме.