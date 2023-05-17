Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладу в юанях до 2,25% годовых

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Клиенты могут перевести китайскую валюту во вклад с имеющегося счета или провести безналичную конвертацию в юани. Пролонгация, пополнение и расходные операции не предусмотрены. В конце срока действия договора возврат вклада и выплата процентов осуществляются на текущий счет в безналичном порядке.
Также Банк ЗЕНИТ запустил конверсионные операции и с наличным юанем. Теперь приобрести или продать китайскую валюту можно в нескольких отделениях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Альметьевске.
Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.