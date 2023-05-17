Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Администрация Ростова продолжает сносить незаконные табачные ларьки на территории города. В прошлом году чиновникам удалось ликвидировать 146 таких ларьков. Там торговали контрафактным табаком.
Снос «табачек» связан с громким делом о «полицейском ОПГ» в Ростове. Источник 1рнд сообщил, что на властей оказывалось существенное давление со стороны оборотней в погонах. Так, полицейские угрожали чиновникам, чтобы те прекратили снос табачных ларьков. В частности, угрозы поступали из отдела полиции № 4 в Ленинском районе Ростова. Сейчас начальник и замначальника этого отдела задержаны.
Коммерсанты, владевшие ларьками, платили правоохранителям взятки за сокрытие своей незаконной деятельности. Известно, что один ларек в месяц приносил прибыль в 500-700 тысяч рублей.
Комментариев об этом не поступало но со стороны представителей власти, ни со стороны правоохранительных органов. Информация уточняется.
Напомним, помимо начальника и замначальника отдела полиции №4 в Ростове, задержаны еще более 20 полицейских. Одному из оборотней в погонах удалось бежать. Расследование громкого дела продолжается.