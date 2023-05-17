Снос «табачек» связан с громким делом о «полицейском ОПГ» в Ростове. Источник 1рнд сообщил, что на властей оказывалось существенное давление со стороны оборотней в погонах. Так, полицейские угрожали чиновникам, чтобы те прекратили снос табачных ларьков. В частности, угрозы поступали из отдела полиции № 4 в Ленинском районе Ростова. Сейчас начальник и замначальника этого отдела задержаны.