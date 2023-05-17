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Для детей прошли занятия по финграмотности и безопасности банковских карт

17 мая 2023, 09:55
12 мая в ростовском центре помощи детям № 7 состоялось мероприятие по финансовой грамотности под названием «Банковские карты и меры безопасности», организованное сотрудниками банка «Центр-инвест».

В ходе занятия для воспитанников центров помощи детям были организованы образовательные игры, которые помогли ребятам ознакомиться с новыми финансовыми терминами, познакомиться с мобильным банкингом и получить информацию о мерах защиты от финансовых мошенников.

В 2014 году банк открыл первый в стране центр финансовой грамотности. На данный момент пять центров финансовой грамотности активно работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске. За девять лет работы центр финансовой грамотности повысил финансовую грамотность более миллиона граждан с помощью проведения бесплатных консультаций, лекций и семинаров, которые пользуются популярностью среди школьников, студентов, преподавателей, предпринимателей и пенсионеров.

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