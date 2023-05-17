Для детей прошли занятия по финграмотности и безопасности банковских карт

В 2014 году банк открыл первый в стране центр финансовой грамотности. На данный момент пять центров финансовой грамотности активно работают в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Волгограде и Волгодонске. За девять лет работы центр финансовой грамотности повысил финансовую грамотность более миллиона граждан с помощью проведения бесплатных консультаций, лекций и семинаров, которые пользуются популярностью среди школьников, студентов, преподавателей, предпринимателей и пенсионеров.