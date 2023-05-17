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Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего

17 мая 2023, 05:01
Фото: 1MI
Экономист объяснил, в каком районе Ростова жить дешевле всего
Для экономичного проживания рядом с домом должен быть гипермаркет и остановка общественного транспорта, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

По мнению экономиста, меньше всего денег на жизнь тратят жители Советского района.

«Во-первых, там активно разрастается новый микрорайон Левенцовский с одними из самых низких цен на аренду жилья. Во-вторых, там хорошо развит общественный транспорт, а значит, на такси приходится тратиться только в экстренных случаях», - объясняет Анастасия Миронова.

Она добавляет, что цены на продукты на рынках Западного жилого массива ниже, чем на рынках в центре города или на окраинах.

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«Нужно помнить, что рынок – не гарант низких цен. Чаще всего крупные сети гипермаркетов держат ещё более низкие цены, а также объявляют акции на товары. В Советском районе такие магазины есть практически на каждом углу», - отмечает экономист.

Дополнительно сэкономить можно, по мнению экономиста, если устроиться на работу рядом с домом. Однако и в количестве рабочих мест жителям Советского района повезло – здесь активно развита сфера торговли, общепита, образовательных услуг.

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