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Экспертиза одобрила проект строительства элеватора в Ростовской области

17 мая 2023, 08:34
Фото: donland.ru
Экспертиза одобрила проект строительства элеватора в Ростовской области
В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе построят элеватор вместимостью 50 тысяч тонн, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 16 мая, в системе появилось положительное заключение от ООО «Статус Экспертиза», которое одобрило проект строительства элеватора к северо-востоку от улицы Таганрогской в селе Кульбаково в Матвеево-Курганском районе. Сооружение для хранения зерна сможет вместить 50 тысяч зерна. Застройщиком выступит ООО «Имени Калинина».

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Ранее в Ростовской области сообщили, что из-за антироссийских санкций аграриям не удалось продать запасы прошлогоднего зерна. Общий объем нераспроданного урожая составил более 2,6 миллиона тонн.

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