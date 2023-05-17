Экспертиза одобрила проект строительства элеватора в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Во вторник, 16 мая, в системе появилось положительное заключение от ООО «Статус Экспертиза», которое одобрило проект строительства элеватора к северо-востоку от улицы Таганрогской в селе Кульбаково в Матвеево-Курганском районе. Сооружение для хранения зерна сможет вместить 50 тысяч зерна. Застройщиком выступит ООО «Имени Калинина».
Ранее в Ростовской области сообщили, что из-за антироссийских санкций аграриям не удалось продать запасы прошлогоднего зерна. Общий объем нераспроданного урожая составил более 2,6 миллиона тонн.