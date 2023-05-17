Экспертиза одобрила проект строительства элеватора в Ростовской области

Во вторник, 16 мая, в системе появилось положительное заключение от ООО «Статус Экспертиза», которое одобрило проект строительства элеватора к северо-востоку от улицы Таганрогской в селе Кульбаково в Матвеево-Курганском районе. Сооружение для хранения зерна сможет вместить 50 тысяч зерна. Застройщиком выступит ООО «Имени Калинина».