Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Всего он проехал 35,5 километра по новой трассе, которую должны открыть в июне. Губернатор рассказал, что для водителей предусмотрели шесть полос для движения, три дорожные развязки, восемь путепроводов и пять мостов.
«Это необходимо для того, что чтобы в Ростов не заезжал транзитный транспорт, следующий по трассе М-4 „Дон“ с севера на юг и обратно. Сейчас дорога находится в высокой степени готовности», — уточнил губернатор.
Он добавил, что на проведенном совещании обсудили дальнейшие меры для завершения строительства.
Ранее в Ростовской области заблокировали закупку умных светофоров для донских дорог.