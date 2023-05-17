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Губернатор Василий Голубев рассказал, каким будет обход Аксая и когда его откроют

17 мая 2023, 13:56
Фото: ТГ канал Василия Голубева
Губернатор Василий Голубев рассказал, каким будет обход Аксая и когда его откроют
Глава Ростовской области Василий Голубев проехал по всей протяженности нового обхода Аксая, сообщил он в Telegram.

Всего он проехал 35,5 километра по новой трассе, которую должны открыть в июне. Губернатор рассказал, что для водителей предусмотрели шесть полос для движения, три дорожные развязки, восемь путепроводов и пять мостов.

«Это необходимо для того, что чтобы в Ростов не заезжал транзитный транспорт, следующий по трассе М-4 „Дон“ с севера на юг и обратно. Сейчас дорога находится в высокой степени готовности», — уточнил губернатор.

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Он добавил, что на проведенном совещании обсудили дальнейшие меры для завершения строительства.

Ранее в Ростовской области заблокировали закупку умных светофоров для донских дорог.

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