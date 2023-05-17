Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В этом году в Ростовской области планируется достижение того же уровня внесения минеральных удобрений в почву, что и в 80-е году в СССР. Так, в этом году внести хотят 412 тысяч тонн минеральных удобрений в действующем веществе. В годы позднего Советского Союза показатель составлял 400-420 тысяч тонн. Также аграриям удалось вернуться к содержанию органических веществ в почве, которые были почти 50 лет назад, добавила Ольга Назаренко.
Она также заявила, что важной целью сейчас является перестройка схемы применения удобрений. Например, нужно уменьшить в них количество азота. Приоритетом является и организация производства органических удобрений. Это необходимо для стабилизации плодородия почвы в Ростовской области на фоне высоких урожаев, уточняет Donnews.
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