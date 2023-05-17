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Posted 17 мая 08:56

Published 17 мая 08:56

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

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Как ростовский краевед Гурвич дружил с нахичеванским художником Сарьяном

17 мая 2023, 08:56
Фото: Неизвестен/cc0/wikimedia.org
Как ростовский краевед Гурвич дружил с нахичеванским художником Сарьяном

Краевед рассказал, как ростовский журналист Гурвич дружил с художником Сарьяном

Старейший журналист Дона Соломон Самуилович Гурвич был удивительно интересным и эрудированным человеком. До сих пор ростовчане вспоминают его легендарные «четверги».

Благодаря Гурвичу почти все известные советские актеры, писатели, поэты, певцы, художники побывали в гостях у редакции областной газеты. С кем только не был знаком Гурвич! Это и Леонид Утесов, и Николай Черкасов, и Мариэтта Шагинян, и Мартирос Сарьян, и Ольга Книппер-Чехова, и Марфа Шаляпина, и Андрей Миронов. Этот список можно продолжать очень долго. Соломон Самуилович переписывался с известным ученым-путешественником Туром Хейердалом.

Когда я познакомился с Соломоном Самуиловичем, его называли «старейшим журналистом Дона». Его даже считали некоторые живым символом Ростова. Гурвича регулярно приглашали выступать на радио, телевидение, где он рассказывал о своих встречах с известными людьми, о Ростове и ростовчанах.

Соломон Самуилович не только общался, но и переписывался со многими известными людьми. Подтверждение правоты моих слов можно найти на страницах газеты «Вечерний Ростов» за 1978 год.

При газете существовал клуб «Современник». В этом клубе тепло встречали Гурвича. Корреспондент «Вечерки» Л. Евченко в рубрике «В редакционном клубе „Современник“ в статье под названием „С любовью к городу“ писала, что в редакции с интересом слушали Гурвича, а также вслух читали те письма, что он принес с собой. А письма были написаны Алексеем Толстым, полководцем С. М. Буденным, академиком В. А. Обручевым, художником С. Т. Коненковым и многими другими известными всему миру людьми.

Вообще, Гурвич был автором более двух десятков краеведческих книг. К тому же замечательным рассказчиком. Это правда. В этом мне посчастливилось убедиться самому. И именно от Соломона Самуиловича я узнал о его дружеских отношениях с великим художником и нашим земляком Мартиросом Сергеевичем Сарьяном.

И именно от Соломона Самуиловича я узнал о его дружеских отношениях с великим художником и нашим земляком Мартиросом Сергеевичем Сарьяном. На снимке (слева направо): Соломон Самуилович Гурвич — писатель, журналист, Аким Карпович Ованесов - художник, Мартирос Сергеевич Сарьян — художник. И именно от Соломона Самуиловича я узнал о его дружеских отношениях с великим художником и нашим земляком Мартиросом Сергеевичем Сарьяном. На снимке (слева направо): Соломон Самуилович Гурвич — писатель, журналист, Аким Карпович Ованесов - художник, Мартирос Сергеевич Сарьян — художник.
И именно от Соломона Самуиловича я узнал о его дружеских отношениях с великим художником и нашим земляком Мартиросом Сергеевичем Сарьяном. На снимке (слева направо): Соломон Самуилович Гурвич — писатель, журналист, Аким Карпович Ованесов - художник, Мартирос Сергеевич Сарьян — художник.
Фото: rslоvаr.cоm

Неординарный человек

С Соломоном Самуиловичем Гурвичем я познакомился в 1991 году. Именно в этом году мой папа, заслуженный врач России и краевед Минас Георгиевич Багдыков, написал книгу «Нахичеванские портреты», рассказывающую о старой части Ростова, которую мы все именуем Нахичеванью. Соломон Самуилович тут же откликнулся положительной рецензией на эту работу в областной газете. После чего позвонил к нам домой и договорился о встрече. Тогда я впервые увидел этого замечательного, милого, эрудированного и неординарного человека.

Оказалось, что Соломон Самуилович очень любил Нахичевань и был дружен со многими известными нахичеванцами. А о Сарьяне Гурвич рассказывал как о человеке добром, отзывчивом, который с большой симпатией относился к своим землякам.

Оказалось, что Соломон Самуилович очень любил Нахичевань и был дружен со многими известными нахичеванцами. Дом в Ростове, где в 1919—1921 годах жил М. С. СарьянОказалось, что Соломон Самуилович очень любил Нахичевань и был дружен со многими известными нахичеванцами. Дом в Ростове, где в 1919—1921 годах жил М. С. Сарьян
Оказалось, что Соломон Самуилович очень любил Нахичевань и был дружен со многими известными нахичеванцами. Дом в Ростове, где в 1919—1921 годах жил М. С. Сарьян
Фото: wikimedia.org/Alexander Roumega/cc by sa 4.0

Так случилось, что, несмотря на большую разницу в возрасте, я сдружился с Гурвичем, и наша дружба продолжалась до самой его смерти, до сентября 1997 года.

Соломон Самуилович не давал мне погрузиться в рутину повседневных будней, и за это я ему очень благодарен. Он до последнего дня жил полноценной жизнью и заставлял так жить других, постоянно звонил мне, был в курсе всех событий в городе. Хотя сам уже не мог выходить из квартиры.

Он говорил мне так: «Когда в последний раз вы были в театре? Немедленно идите на премьеру в театр Горького, а потом мне расскажете о спектакле. Старик Гурвич уже ничего не может, но он еще хочет. А вы молодой человек!»

Я никогда не забуду, какие добрые и милые стихи написал Гурвич моему отцу от имени его новорожденного внука Карена, сына моего старшего брата Тиграна. Они были зачитаны во время презентации папиной книги «Лики прошлого» в Донской государственной библиотеке. До сих пор мы бережно их храним в нашем семейном архиве. Кстати, презентация книги «Лики прошлого» была одним из первых таких мероприятий, которые прошли в стенах вновь открывшейся Донской государственной публичной библиотеки. И Гурвич всегда это подчеркивал в своих выступлениях, что мне, конечно, было особо приятно.

Кстати, презентация книги «Лики прошлого» была одним из первых таких мероприятий, которые прошли в стенах вновь открывшейся Донской государственной публичной библиотеки.Кстати, презентация книги «Лики прошлого» была одним из первых таких мероприятий, которые прошли в стенах вновь открывшейся Донской государственной публичной библиотеки.
Кстати, презентация книги «Лики прошлого» была одним из первых таких мероприятий, которые прошли в стенах вновь открывшейся Донской государственной публичной библиотеки.
Фото: pastvu.com / Старый сайт rоstоv.ru

А летом 1997 года в «Литературной гостиной» Донской государственной публичной библиотеки состоялась творческая встреча с Соломоном Самуиловичем Гурвичем по случаю его 80-летия. Я был удивлен тем, как преобразился Гурвич, как помолодел. Больше часа он непрерывно беседовал со своими гостями (а зал был полон). Соломон Самуилович передал в Государственный архив Ростовской области всю свою переписку с известными людьми. И это, несомненно, большое приобретение для нашего архива.

Но, к несчастью, вскоре после юбилея Гурвича не стало. С ним ушла целая эпоха… И олицетворением этой эпохи в советской журналистике был именно он − Соломон Самуилович Гурвич. Ведь недаром его уважительно именовали старейшим журналистом Дона.

Георгий Багдыков

Но, к несчастью, вскоре после юбилея Гурвича не стало. С ним ушла целая эпоха…Но, к несчастью, вскоре после юбилея Гурвича не стало. С ним ушла целая эпоха…
Но, к несчастью, вскоре после юбилея Гурвича не стало. С ним ушла целая эпоха…
Фото: Липунов Г. А./cc0/wikimedia.org
#Елена Янкевич#Художник
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