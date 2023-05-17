Как ростовский краевед Гурвич дружил с нахичеванским художником Сарьяном

Я никогда не забуду, какие добрые и милые стихи написал Гурвич моему отцу от имени его новорожденного внука Карена, сына моего старшего брата Тиграна. Они были зачитаны во время презентации папиной книги «Лики прошлого» в Донской государственной библиотеке. До сих пор мы бережно их храним в нашем семейном архиве. Кстати, презентация книги «Лики прошлого» была одним из первых таких мероприятий, которые прошли в стенах вновь открывшейся Донской государственной публичной библиотеки. И Гурвич всегда это подчеркивал в своих выступлениях, что мне, конечно, было особо приятно.