Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Кто-то, читая эти строки, скептически улыбнется, мол, нельзя подготовиться к ЕГЭ за столько короткий срок — ведь, как мы знаем, первые экзамены в рамках ЕГЭ стартуют уже 26 мая. В мае ребята сдадут географию, русский язык, литературу, химию. А математику, физику, историю, обществознание, информатику, биологию и другие — уже в июне.
Конечно, с нуля подготовиться к аттестации за месяц невозможно. А вот освежить знания, повторить темы, потренироваться в решении задач и упражнений — это вполне осуществимо. И для этой цели сегодня существует множество возможностей: открываются подготовительные центры, предлагают свои услуги репетиторы, создаются специальные порталы для предварительной онлайн-экзаменации.
Специалисты советуют тем, кто хочет в короткие сроки осуществить подготовку к ЕГЭ, сосредоточиться на главных (выбранных) предметах, ежедневно решать задачи и по ходу возникновения трудностей возвращаться к пройденному материалу, подтягивать упущенное, вникать в то, что осталось непонятным, в случае надобности просить совета у преподавателя.
Таким образом, школьник сможет существенно прокачать знания перед важным испытанием, не спасует перед трудными заданиями, повысит практический уровень решения задач.
Сегодня тенденция такова, что выпускники все чаще готовятся к единому госэкзамену с репетиторами. 48% родителей учеников 10–11-х классов оплачивают своим детям подготовительные занятия с репетиторами, сообщает портал SuperJob.
То есть половина выпускников все же предпочитает готовиться самостоятельно. Они более сконцентрированы в школе, стараются вовремя решать домашние задания и брать дополнительные занятия, чтобы глубже усвоить тему и получить на экзамене высший балл. Также на помощь им сегодня приходят современные технологии: онлайн-репетиторы, тренировочные сайты и пр.
Несколько лет назад в России появились организации, предлагающие проверить свои знания перед государственной аттестацией, то есть пройти своеобразную репетицию государственной аттестации с учетом актуальной базы заданий, с соблюдением длительности, при отсутствии вспомогательных средств — учебников, интернета и пр.
Такая проверка знаний помогает лучше освоиться на самом ЕГЭ, перестать волноваться, лучше сконцентрироваться на решении задач. Ведь от баллов на ЕГЭ зависит не только аттестат, но и поступление в вуз, получение будущей профессии.
В Ростове подобную подготовку к ЕГЭ в очном режиме можно пройти в Центре репетиционного тестирования ГИА (РОЦОИСО). При проведении тренировочных экзаменов учитываются все спецификации ФИПИ, актуальный банк заданий по программе 2022–2023 годов. Сдача экзаменов осуществляется на платной основе.
Также можно пройти тренировочное ЕГЭ в формате онлайн на сайте Московского центра качества образования (МЦКО). Услуга называется «Онлайн-диагностика», правила проведения подробно расписаны на сайте. Предварительно нужно зарегистрироваться, создать личный кабинет и оплатить услугу.
Также проведение онлайн-тестирования доступно на сайтах «ЕГЭ-лайнер» и «ЕГЭ-центр».
На просторах интернета множество сайтов, которые предлагают помощь в самостоятельной подготовке к ЕГЭ. На этих электронных площадках можно найти обучающие видеоуроки по интересующим предметам, банки заданий ЕГЭ с подробными решениями, новости об изменениях в заданиях и многое другое.
Как понятно из названия, этот ресурс помогает в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Здесь можно найти и ЕГЭ-игры, и бесплатные подготовительные курсы к ЕГЭ, и готовые решения экзаменационных заданий. На сайте есть множество рекомендаций и для преподавателей. Педагоги могут получать доступ к аккаунтам учеников и проверять решенные задания.
Портал предлагает окунуться в предэкзаменационную подготовку не только с максимальной пользой, но и с увлечением. К заданиям на портале прилагаются варианты решений, причем в доступной и интерактивной форме. Информация постоянно пополняется, публикуются все важные обновления.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) является разработчиком заданий для ОГЭ и ЕГЭ. На своем сайте институт размещает самые свежие обновления, касающиеся банка заданий ЕГЭ, поэтому к нему так часто обращаются педагоги. Готовых решений сайт не предлагает, ученикам нужно прорабатывать их с репетиторами.
Сайт «Незнайка» предлагает свой банк экзаменационных заданий, решая которые ученик получает баллы. По количеству набранных баллов и определяется уровень знаний школьника. Также портал предлагает отправлять решенные задания на проверку своим экспертам для дальнейших объяснений.
База заданий ЕГЭ на сайте устаревшая. Но ей можно воспользоваться для закрепления знаний по школьной программе. Но главное, что на сайте аккумулируется много полезной информации касательно поступления в вузы России, советы и рекомендации от экспертов.
Этот сайт создала репетитор по математике, соответственно, обучающий материал здесь только по этому предмету. На сайте есть форум, где ведется живое обсуждение упражнений и задач, в видеоуроках решения объясняются очень доступным языком.
Это немного больше, чем просто сайт для подготовки к экзаменам. На портале собраны не только задания и решения к ЕГЭ по школьной программе, но и сочинения, доклады, биографии великих мыслителей, писателей, ученых, первооткрывателей.
Этот портал предлагает индивидуальный план подготовки к ЕГЭ для каждого ученика. Главное для пользователя — выбрать предмет и указать желаемое количество баллов. Система с этим учетом подберет задания определенной сложности, подскажет решения, объяснит непонятные моменты.