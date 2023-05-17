Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
В Ростовской области торжественные мероприятия «Последний звонок», которые означают завершение учебного года 2022-2023, будут проведены в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России - 22–23 мая.
Более 14,7 тысячи 11-классников сейчас завершают свое обучение и готовятся покинуть школы. Кроме того, 43 тысячам учащихся 9-х классов предстоит выбрать - продолжить обучение в школе или поступить в профессиональное образовательное учреждение.
Игорь Гуськов, первый заместитель губернатора Ростовской области, сообщил о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА). Он отметил, что ГИА-9 и ГИА-11 (ЕГЭ) проводятся в соответствии с общим графиком, установленным для всех субъектов Российской Федерации.
Основной период проведения ГИА для выпускников 9-х классов начнется 24 мая, а для выпускников 11-х классов — 26 мая. Сдача экзаменов закончится 1 июля. Также предусмотрены дополнительные дни в сентябре для выпускников текущего года, которые по объективным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основной период или получат неудовлетворительный результат. ГИА-9 будет проводиться с 4 по 23 сентября, а ГИА-11 — с 6 по 19 сентября.
На данный момент на территории Ростовской области более 16 тысяч человек зарегистрировались для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), среди которых 14,7 тысячи выпускников текущего года. В рамках проведения ГИА-11 в области будет организовано 150 пунктов для проведения экзаменов. В основной период их сдадут почти 43 тысячи выпускников 9-х классов, а для них будет открыто 439 пунктов.
Начальник управления образования города Ростова Виктория Чернышова сообщила о введении новых мер безопасности в школах для предотвращения вспышки кори. Власти города выражают опасения по поводу возможного распространения кори среди школьников во время проведения экзаменов ЕГЭ и ГИА. Чтобы предотвратить инфекцию, будут применяться специальные меры.
На входе в учебные заведения учителям и учащимся планируют измерять температуру, а также станет обязательной обработка рук. Во время экзаменов в аудиториях установят рециркуляторы воздуха.
В каждом пункте сдачи экзаменов ЕГЭ и ГИА будут присутствовать врачи и медсестры. В свою очередь, Виктория Чернышова призвала родителей следить за состоянием здоровья своих детей. Если у ребенка по вышенная температура, то рекомендуется обратиться к врачу и сдать экзамен в дополнительные дни.
В этом учебном году выпускники 9-х классов, прибывшие на территорию Ростовской области из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, сдадут ГИА в форме промежуточной аттестации. Выпускники 11-х классов, которые приехали из этих территорий, могут сдавать ГИА в форме ЕГЭ или и в форме промежуточной аттестации. Они должны сами определиться с форматом.
В связи с проведением выпускных мероприятий, в Ростовской области 22 и 23 мая будет введено ограничение на продажу алкоголя, сообщили в департаменте потребрынка региона.
Продажа спиртных напитков будет запрещена в течение двух дней, а именно 22 мая в районах Константиновском, Мартыновском, Мясниковском и Чертковском. В остальных территориях, включая город Ростов-на-Дону, аналогичное ограничение будет действовать на следующий день, 23 мая.
Предпринимателей предупредили, что это связано с проведением Последних звонков в школах, и розничная продажа алкоголя будет запрещена в указанные даты.
В 2022 году из-за пандемии коронавируса не проводили общегородского выпускного для окончивших школу ростовчан. Однако праздники прошли локально — отдельно в каждой школе. Мероприятия состоялись в один день — 25 июня.
А в лицее № 69 для родителей просмотр мероприятий Последнего звонка устроили через решетку забора, о чем сообщали местные жители в соцсетях.
Ранее стали известны новые правила поступления в вузы Ростовской области в 2023 году. Расширенный материал на эту тему можно прочитать по ссылке.