Основной период проведения ГИА для выпускников 9-х классов начнется 24 мая, а для выпускников 11-х классов — 26 мая. Сдача экзаменов закончится 1 июля. Также предусмотрены дополнительные дни в сентябре для выпускников текущего года, которые по объективным причинам не смогут принять участие в экзаменах в основной период или получат неудовлетворительный результат. ГИА-9 будет проводиться с 4 по 23 сентября, а ГИА-11 — с 6 по 19 сентября.