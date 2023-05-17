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Лейтенант Роман Солюков из Ростовской области погиб в ходе спецоперации

17 мая 2023, 14:47
Лейтенант Роман Солюков из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
В ходе спецоперации погиб 25-летний уроженец Ростовской области Роман Солюков, пишут СМИ.

В ходе спецоперации погиб 25-летний лейтенант гвардии Роман Солюков из Каменска-Шахтинского. Смертельное ранение он получил еще в январе при обстреле командного пункта второго парашютно-десантного батальона. Однако о его гибели сообщили только сейчас.

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Фото: Donday

По информации Donday, Солюкова посмертно наградят орденом Мужества.

О дате и месте прощания с военнослужащим, пока неизвестно.

Официально подробности гибели бойца Минобороны не сообщало.

Сегодня также стало известно, что в зоне СВО погиб командир разведгруппы из Ростовской области Федор Бондаренко.

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