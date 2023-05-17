В ходе спецоперации погиб 25-летний лейтенант гвардии Роман Солюков из Каменска-Шахтинского. Смертельное ранение он получил еще в январе при обстреле командного пункта второго парашютно-десантного батальона. Однако о его гибели сообщили только сейчас.