Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В ходе спецоперации погиб 25-летний лейтенант гвардии Роман Солюков из Каменска-Шахтинского. Смертельное ранение он получил еще в январе при обстреле командного пункта второго парашютно-десантного батальона. Однако о его гибели сообщили только сейчас.
По информации Donday, Солюкова посмертно наградят орденом Мужества.
О дате и месте прощания с военнослужащим, пока неизвестно.
Официально подробности гибели бойца Минобороны не сообщало.
Сегодня также стало известно, что в зоне СВО погиб командир разведгруппы из Ростовской области Федор Бондаренко.