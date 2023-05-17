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Открытие музея истории Ростова собрались перенести на 2027 год

17 мая 2023, 07:36
Фото: 1MI
Открытие музея истории Ростова собрались перенести на 2027 год

В Ростове-на-Дону перенесли сроки реставрации «Дома с ангелами» на 2024 год

В Ростове открытие музея истории города может состояться не раньше 2026 года, об этом сообщили СМИ.

Портал 1Rnd со ссылкой на начальника управления капитального строительства города Виктора Волобуева рассказал, что музей истории Ростова на улице Московской смогут открыть не раньше 2026 года.

Реконструкцию начнут только в следующем году, а сами работы займут не меньше двух-трех лет, а потому открытие музея в «Доме с ангелами» планируют провести только в 2027 году.

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Напомним, ранее власти города предполагали, что смогут открыть музей Ростова в 2025 году. Город уже стал принимать от местных жителей экспонаты для музея, все они будут храниться в Змиёвской балке до открытия

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