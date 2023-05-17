Открытие музея истории Ростова собрались перенести на 2027 год

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Портал 1Rnd со ссылкой на начальника управления капитального строительства города Виктора Волобуева рассказал, что музей истории Ростова на улице Московской смогут открыть не раньше 2026 года.
Реконструкцию начнут только в следующем году, а сами работы займут не меньше двух-трех лет, а потому открытие музея в «Доме с ангелами» планируют провести только в 2027 году.
Напомним, ранее власти города предполагали, что смогут открыть музей Ростова в 2025 году. Город уже стал принимать от местных жителей экспонаты для музея, все они будут храниться в Змиёвской балке до открытия