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Перевозчик в Ростове-на-Дону выпускал на линию легковушки вместо автобусов

17 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI
Перевозчик в Ростове-на-Дону выпускал на линию легковушки вместо автобусов
В Ростове-на-Дону транспортная компания «РТК» выпускала на линию легковые автомобили вместо автобусов, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Говорится, что это происходило на маршрутах №93, 94, 96. А причиной стали проверки департаментом транспорта, который формирует отчет о выходе транспорта вечером.

«С конечной „ГПЗ-10“ выпускали легковые машины с маячками ГЛОНАСС, которые ездили с остановками. Они отображались в сервисе геонавигации, как автобусы», — сказано в сообщении.

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А пассажирам, которые видели в приложении автобусы, но в реальности их не было, объясняли это сбоем в программе. С перевозчиком в результате расторгли контракт.

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