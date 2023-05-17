Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Говорится, что это происходило на маршрутах №93, 94, 96. А причиной стали проверки департаментом транспорта, который формирует отчет о выходе транспорта вечером.
«С конечной „ГПЗ-10“ выпускали легковые машины с маячками ГЛОНАСС, которые ездили с остановками. Они отображались в сервисе геонавигации, как автобусы», — сказано в сообщении.
А пассажирам, которые видели в приложении автобусы, но в реальности их не было, объясняли это сбоем в программе. С перевозчиком в результате расторгли контракт.