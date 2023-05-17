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Полуголый мужчина в Ростове-на-Дону избил в лифте девушку днем 16 мая

17 мая 2023, 05:20
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону мужчина с девушкой устроили разборки в лифте, которые завершились дракой, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчанин, который решил проехаться в лифте в одних штанах, начал выяснять отношения со своей спутницей. Они кричали друг на друга, после чего мужчина несколько раз ударил пострадавшую по лицу, из-за чего она упала.

Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину за его поведение. Другие заявили, что девушке не стоило с ним связываться.

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«Парень никогда не поднимет руку на девушку, поэтому это слово тут явно не уместно», — написали ростовчане.

«Жесть», — прозвучало в комментариях.

«Может он девчонке не дает на кнопку этажа нажать. Что-то не видно ярой агрессии от девушки», — сообщили местные жители.

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