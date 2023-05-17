Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Ростовчанин, который решил проехаться в лифте в одних штанах, начал выяснять отношения со своей спутницей. Они кричали друг на друга, после чего мужчина несколько раз ударил пострадавшую по лицу, из-за чего она упала.
Пользователи в комментариях раскритиковали мужчину за его поведение. Другие заявили, что девушке не стоило с ним связываться.
«Парень никогда не поднимет руку на девушку, поэтому это слово тут явно не уместно», — написали ростовчане.
«Жесть», — прозвучало в комментариях.
«Может он девчонке не дает на кнопку этажа нажать. Что-то не видно ярой агрессии от девушки», — сообщили местные жители.