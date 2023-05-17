Премия РАСО для бизнеса будет вручена в Москве 26 мая

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Президент РАСО Евгений Минченко сообщил, что премия для бизнеса стала логическим продолжением политической премии РАСО «Гамбургский счет». Победителей определят в номинациях: «Большая повестка», «Перехват инициативы», «Разрыв шаблона», «Идеальный шторм», «Социализация бизнеса», «Переход на зеленый», «Большие амбиции», «Бизнес-солидарность», «Для первого лица», передает 56orb.ru.
Организаторы премии заявили, что их целью является признание результатов отечественного бизнеса в области репутационного менеджмента. Особенность этой награды в том, что лауреаты получат ее в виде цифровых копий арт-объекта, которые зарегистрированы в виде NFT на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.
Также 26 мая состоится конференция «РАСО. Репутация», темами которой станут факторы, определяющие доверие к бизнесу, и трудности формирования образа социально ориентированного бизнеса. Об этом рассказал первый вице-президент РАСО Олег Полетаев.
В рамках программы мероприятия участники обсудят происшедшие за последний год изменения состава и значимости факторов, которые влияют на отношение к компаниям со стороны различных групп стейкхолдеров. После небольшого перерыва конференцию продолжит пленарная дискуссия "Социальный образ бизнеса: энтузиасты VS скептики".