Премия РАСО для бизнеса будет вручена в Москве 26 мая

Организаторы премии заявили, что их целью является признание результатов отечественного бизнеса в области репутационного менеджмента. Особенность этой награды в том, что лауреаты получат ее в виде цифровых копий арт-объекта, которые зарегистрированы в виде NFT на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.