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Премия РАСО для бизнеса будет вручена в Москве 26 мая

17 мая 2023, 11:17
Фото: пресс-служба РАСО
Премия Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в 2023 году пройдет 26 мая в Москве. Претенденты на награду будут отобраны в девяти номинациях. Медиахолдинг 1MI - информационный партнер премии.

Президент РАСО Евгений Минченко сообщил, что премия для бизнеса стала логическим продолжением политической премии РАСО «Гамбургский счет». Победителей определят в номинациях: «Большая повестка», «Перехват инициативы», «Разрыв шаблона», «Идеальный шторм», «Социализация бизнеса», «Переход на зеленый», «Большие амбиции», «Бизнес-солидарность», «Для первого лица», передает 56orb.ru.

Организаторы премии заявили, что их целью является признание результатов отечественного бизнеса в области репутационного менеджмента. Особенность этой награды в том, что лауреаты получат ее в виде цифровых копий арт-объекта, которые зарегистрированы в виде NFT на российской блокчейн-платформе Web3 Tech.

Также 26 мая состоится конференция «РАСО. Репутация», темами которой станут факторы, определяющие доверие к бизнесу, и трудности формирования образа социально ориентированного бизнеса. Об этом рассказал первый вице-президент РАСО Олег Полетаев.

В рамках программы мероприятия участники обсудят происшедшие за последний год изменения состава и значимости факторов, которые влияют на отношение к компаниям со стороны различных групп стейкхолдеров. После небольшого перерыва конференцию продолжит пленарная дискуссия "Социальный образ бизнеса: энтузиасты VS скептики".

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