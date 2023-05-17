Приём конкурсных работ на премию для медиа и бренд-медиа «Апостол» завершится 18 мая

Исполнительный директор «Лайфхакера» Мария Пчёлкина рассказала, что конкурс был придуман в том числе потому, что медиапроекты часто не в состоянии конкурировать с глобальными маркетинговыми кампаниями. По ее словам, «Лайфхакер» последние годы внимательно смотрит за нативной рекламой в России, видит, как издания старательно адаптируются к запросам рекламодателей.