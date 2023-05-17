Приём конкурсных работ на премию для медиа и бренд-медиа «Апостол» завершится 18 мая

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Организаторами события выступают «Лайфхакер», «Палиндром» и Центр развития бизнес-коммуникаций при поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России. Медиахолдинг 1MI – официальный информационный партнер конкурса.
В премии может участвовать любое издание. Конкурсантам предлагают выбрать любую из 12 конкурсных категорий: от дизайна до социальных проектов. Жюри будет оценивать весь визуальный контент, креативность концепции, подходов, форматов, подачи, передает newstracker.ru.
Исполнительный директор «Лайфхакера» Мария Пчёлкина рассказала, что конкурс был придуман в том числе потому, что медиапроекты часто не в состоянии конкурировать с глобальными маркетинговыми кампаниями. По ее словам, «Лайфхакер» последние годы внимательно смотрит за нативной рекламой в России, видит, как издания старательно адаптируются к запросам рекламодателей.
«В такие непростые времена это достойно восхищения! Так появился «Апостол», — отметила Пчёлкина.
Первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков обратил внимание, что интерес к онлайн-изданиям заметно увеличился, читатели стараются искать достоверную информацию даже в бренд-медиа на фоне дефицита площадок. По его словам, эта премия является абсолютно новым продуктом на рынке, и его создание продиктовано необходимостью найти лидеров в сегменте, которые будут задавать тренды.
Отмечается, что название премии вдохновлено первой точно датированной русской книгой «Апостол», которая была напечатана 11 марта 1564 года. Она стала результатом трудов Ивана Фёдорова — одного из первых русских первопечатников. Имени Ивана Фёдорова посвящена и премия.
Гендиректор «Палиндрома» Родион Скрябин отметил, что когда делаешь фундаментальный продукт, хочешь в его основу положить реальную историю, человека, который внес большой вклад в отрасль.
«Премия связывает прошлое с современностью и демонстрирует путь развития русских медиа. Плюс — это повышает ставки. Отмечены будут медиа, которые сделали не просто стоящий продукт, а посодействовали развитию сферы», — добавляет Скрябин.
Медиапремия «Апостол» предоставит возможность изданиям выбирать релевантные категории участия и соревноваться только с коллегами по цеху. Итоги проекта подведут в июне 2023 года.